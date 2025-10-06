GORNJI MILANOVAC ZAVRŠAVA OPREMANJE LOKACIJA ZA INVESTITORE U OBLIŽNJEM KLATIČEVU Raste zona da rastu i plate

POSLE stavljanja u funciju saobraćajnica, obezbeđivanja priključka na magistralni vod za vodosnabdevanje, u novoj industrijskoj zoni Gornjeg Milanovca, u mestu Klatičevo, u toku je proširenje kapaciteta elektromreže. Pomenuta lokacija zauzima 30 hektara, zemljište je već prodavano i izdate su prve građevinske dozvole - prvenstveno za izgradnju hladnjača.

Foto OU GM

- Gornji Milanovac je jedna od najrazvijenih opština u Srbiji, a dodatnom razvoju doprineće i nova industrijska zona, koja će imati ključnu ulogu u daljem privrednom rastu i povećavanju zapošljavanja. Očekujemo da, pored domaćih kompanija koje su već kupile zemljište, privučemo i investitore iz inostranstva, a podršku ćemo davati samo onim firmama koje zapošljavaju visoko stručnu radnu snagu i omogućavaju plate znatno veće od prosečnih u Srbiji - istakao je prvi čovek lokalne samouprave Dejan Kovačević.

Ocenjuje i da interesovanje privrednika jasno pokazuje da ovde postoje stabilni kapaciteti, što je pokazatelj da privreda u srcu rudničko-takovskog kraja dobro radi i da ovdašnji ljudi imaju viziju. Pritom, i Vlada Srbije je - kroz različite programe podrške - domaćim kompanijama pomogla da nabave novu opremu i mašine, što im otvara prostor za dalji rast.

- Naša opština već sada prednjači po prihodima zaposlenih, koji za 5.000 premašuju republički prosek od oko 90.000 dinara, a ponosimo se i jednom od najmanjih stopa nezaposlenosti u regionu, što je rezultat upravo politike privlačenja investicija sa kvalitetnim poslovima i zaradama koje omogućavaju dostojanstven život. To je presudno i za naše strateško opredeljenje da zadržimo mlade, tako što ćemo im omogućiti da u rodnom gradu imaju dobro plaćene poslove na osnovu kojih mogu da planiraju porodicu i budućnost - zaključio je Kovačević.