GORNJI MILANOVAC ZAVRŠAVA OPREMANJE LOKACIJA ZA INVESTITORE U OBLIŽNJEM KLATIČEVU Raste zona da rastu i plate
POSLE stavljanja u funciju saobraćajnica, obezbeđivanja priključka na magistralni vod za vodosnabdevanje, u novoj industrijskoj zoni Gornjeg Milanovca, u mestu Klatičevo, u toku je proširenje kapaciteta elektromreže. Pomenuta lokacija zauzima 30 hektara, zemljište je već prodavano i izdate su prve građevinske dozvole - prvenstveno za izgradnju hladnjača.
- Gornji Milanovac je jedna od najrazvijenih opština u Srbiji, a dodatnom razvoju doprineće i nova industrijska zona, koja će imati ključnu ulogu u daljem privrednom rastu i povećavanju zapošljavanja. Očekujemo da, pored domaćih kompanija koje su već kupile zemljište, privučemo i investitore iz inostranstva, a podršku ćemo davati samo onim firmama koje zapošljavaju visoko stručnu radnu snagu i omogućavaju plate znatno veće od prosečnih u Srbiji - istakao je prvi čovek lokalne samouprave Dejan Kovačević.
Ocenjuje i da interesovanje privrednika jasno pokazuje da ovde postoje stabilni kapaciteti, što je pokazatelj da privreda u srcu rudničko-takovskog kraja dobro radi i da ovdašnji ljudi imaju viziju. Pritom, i Vlada Srbije je - kroz različite programe podrške - domaćim kompanijama pomogla da nabave novu opremu i mašine, što im otvara prostor za dalji rast.
- Naša opština već sada prednjači po prihodima zaposlenih, koji za 5.000 premašuju republički prosek od oko 90.000 dinara, a ponosimo se i jednom od najmanjih stopa nezaposlenosti u regionu, što je rezultat upravo politike privlačenja investicija sa kvalitetnim poslovima i zaradama koje omogućavaju dostojanstven život. To je presudno i za naše strateško opredeljenje da zadržimo mlade, tako što ćemo im omogućiti da u rodnom gradu imaju dobro plaćene poslove na osnovu kojih mogu da planiraju porodicu i budućnost - zaključio je Kovačević.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)