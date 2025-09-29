Srbija

REKONTRUIŠU SE GRADSKI BAZENI U KRAGUJEVCU: Velika investicija u sportsku infrastrukturu

Vesna Hadžić

29. 09. 2025. u 15:42

KRAGUJEVČANE i sportske klubove će narednog leta na početku kupališne sezone dočekati rekonstruisani gradski bazeni na otvorrenom – najavljeno je iz lokalne samouprave. To je predstavlja najveća investicija u sportsku infrastrukturu u poslednjih pet godina

РЕКОНТРУИШУ СЕ ГРАДСКИ БАЗЕНИ У КРАГУЈЕВЦУ: Велика инвестиција у спортску инфраструктуру

Foto : Grad Kragujevac

Vrednost ove investicije iznosi 136 miliona dinara. Javna nabavka je uspešno završena, izvođač radova je izabran, a ceo proces pripreme projekta i dokumentacije okončan, pa se očekuje se skori početak radova.

Otvoreni bazeni u Kragujevcu izgrađeni su 1971. godine, i od tada nisu potpuno renovirani. Rekonstrukcija obuhvata kompletne građevinske radove, uređenje platoa, parapeta i tribina, postavljanje novih instalacija za odvodnjavanje, kao i druge zahvate koji će obezbediti funkcionalnost, bezbednost i savremenu upotrebu objekta.

