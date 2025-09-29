„OKO SOKOLOVO“ SNIMA I SMEDEREVCE: Grad nabavio vozilo za kontrolu saobraćaja
Grad Smederevo nabavio je specijalizovano vozilo „ Oko sokolovo“ namenjeno za savremeni sistem kontrole saobraćaja.
Vozilo marke „ Dačia sandero“, koje će uskoro biti uključeno u kontrolu saobraćaja, opremeljeno je najmodernijim kamerama visoke rezolucije i GPS sistemima, koji u realnom vremenu beleže sve prekršaje vozača u saobraćaju, naročito u zonama gde je zabranjeno parkiranje ili zaustavljanje. Snimljeni podaci se automatski obrađuju i prosleđuju nadležnim službama, koje potom izdaju prekršajne naloge.
Ova tehnologija doprineće smanjivanju broja nepropisno parkiranih vozila, većoj bezbednosti pešaka i poštovanju saobraćajnih propisa, kao i smanjenju saobraćajnih gužvi i bržem protoku vozila kroz najopterećenije delove grada.
O datumu uvođenja specijalizovanog vozila „ Oko sokolovo“ u kontrolu saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno je iz Gradske uprave.
