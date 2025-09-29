Srbija

„OKO SOKOLOVO“ SNIMA I SMEDEREVCE: Grad nabavio vozilo za kontrolu saobraćaja

Jelena Ilić

29. 09. 2025. u 13:09

Grad Smederevo nabavio je specijalizovano vozilo „ Oko sokolovo“ namenjeno za savremeni sistem kontrole saobraćaja.

„ОКО СОКОЛОВО“ СНИМА И СМЕДЕРЕВЦЕ: Град набавио возило за контролу саобраћаја

"Oko sokolovo" Smederevo

Vozilo marke „ Dačia sandero“, koje će uskoro biti uključeno u kontrolu saobraćaja, opremeljeno je najmodernijim kamerama visoke rezolucije i GPS sistemima, koji u realnom vremenu beleže sve prekršaje vozača u saobraćaju, naročito u zonama gde je zabranjeno parkiranje ili zaustavljanje. Snimljeni podaci se automatski obrađuju i prosleđuju nadležnim službama, koje potom izdaju prekršajne naloge.

Ova tehnologija doprineće smanjivanju  broja nepropisno parkiranih vozila, većoj bezbednosti pešaka i poštovanju saobraćajnih propisa, kao i smanjenju saobraćajnih gužvi i bržem protoku vozila kroz najopterećenije delove grada.

O datumu uvođenja specijalizovanog vozila „ Oko sokolovo“ u kontrolu saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno je iz Gradske uprave.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete