„OKO SOKOLOVO“ SNIMA I SMEDEREVCE: Grad nabavio vozilo za kontrolu saobraćaja

Grad Smederevo nabavio je specijalizovano vozilo „ Oko sokolovo“ namenjeno za savremeni sistem kontrole saobraćaja.

"Oko sokolovo" Smederevo

Vozilo marke „ Dačia sandero“, koje će uskoro biti uključeno u kontrolu saobraćaja, opremeljeno je najmodernijim kamerama visoke rezolucije i GPS sistemima, koji u realnom vremenu beleže sve prekršaje vozača u saobraćaju, naročito u zonama gde je zabranjeno parkiranje ili zaustavljanje. Snimljeni podaci se automatski obrađuju i prosleđuju nadležnim službama, koje potom izdaju prekršajne naloge.

Ova tehnologija doprineće smanjivanju broja nepropisno parkiranih vozila, većoj bezbednosti pešaka i poštovanju saobraćajnih propisa, kao i smanjenju saobraćajnih gužvi i bržem protoku vozila kroz najopterećenije delove grada.

O datumu uvođenja specijalizovanog vozila „ Oko sokolovo“ u kontrolu saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno je iz Gradske uprave.