PLAN URBANE MOBILNOSTI REŠAVA NAGOMILANE SAOBRAĆAJNE PROBLEME I FORSIRA OZELENJAVANJE Niš vraća tramvaje?

NIŠLIJE su predstavile Plan urbane mobilnosti, koji treba da postane deo novog Generalnog urbanističkog plana i da podigne grad prema održivijoj, prohodnijoj i zelenijoj "slici". I, neke ideje su da se postojeća pruga koja prolazi kroz urbane delove rekonstruiše i iskoristi za tramvajski saobraćaj, kao i da se napravi novi železnički "kružni prsten", koji bi služio za javni prevoz.

foto J. Ćosin

Jer, gradski većnik Ivan Grmuša ocenjuje da stari železnički koridor stvara mogućnost novog vida javnog transporta, ali će realizacija ovih planova biti moguća tek po završetku izgradnje pomenute železničke obilaznice - od Železničke stanice, preko Niške Banje, Trošarine i lokacije "Lion 3", pa novim pravcem do Bulevara heroja sa Košara i nazad, do železničke stanice.

Novo GRAĐANIMA je dostupan i novi geografski informacioni sistem zelenila (www.greenniche.com) i aplikacija "Eko lovac" - za prijavu suvih stabala i predlaganje nove sadnje, što omogućava uključivanje zajednice u izbor lokacija.

- Da bi se stara trasa železnice koristila za javni prevoz neophodno da se pruga spusti na nivo kolovoza, da ne bude poput bedema. Nju bi koristili tramvaji i želja nam je da u Nišu funkcioniše nešto poput "BG voza". Da posluje tako što iznajmljuje vagone i lokomotivu od "Srbija voza", a samo prugu od "Železnice Srbije" - objasnio je Grmuša, navodeći da plam podrazumeva još urbanih intervencija, poput novih bulevara, proširenja pešačko-biciklističkih staza i pilot-projekte za takozvanu mikromobilnost, poput električnih trotineta, na primer.

Inače, ideja o povratku tramvaja u Niš nije nova i već se pominjala u Programu razvoja iz 2019, ali je sada "upakovana" u širu strategiju - kombinaciju saobraćajne rekonstrukcije i ekoloških intervencija koje za cilj imaju bolji kvalitet života u gradu.

Ipak, zelenilo je centralna nit novog plana.

- Praktične promene koje bi trebalo da budu važan deo projekta odnose se upravo na unapređenje zelenih površina. Primer za to su podzemni prolaz i plato ispred Narodnog pozorišta, gde je uklonjen stari behaton i posađeno novo drveće, pa će na proleće te lokacije dobiti potpuno novu, zelenu formu - istakao je Miroslav Đokić iz JKP "Mediana".