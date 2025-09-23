MIHOLJSKI SUSRETI SELA: Volujčani najzapaženiji u Staparima
Uz rekordan broj učesnika i posetilaca, u užičkom selu Stapari održani su Miholjski susreti sela, manifestacija koju peti put zaredom organizuju grad Užice i Ministarstvo za brigu o selu. Sveukupni pobednik susreta je Mesna zajednica Volujac.
- Sela su temelj svakog društva, nosioci naših vrednosti i običaja, i stoga je važno da im posvetimo pažnju i poštovanje koje zaslužuju. Vođeni time trudimo se da iz godine u godinu sve više ulažemo najpre u infrastrukturu, a onda i sve ostale sadržaje – rekao je Rajko Radosavljević, pomoćnika gradonačelnice Užica.
Tradicionalno, nagrađeni su i najbolji učenički radovi na likovnom i literarnom konkursu, kao i postignuti rezultati u sporstkim disciplinama. U revijalnom delu programa nastupili su mladi folkloraši i pevačke grupe, a svi prisutni imali su priliku da obiđu štandove na kojima su bili izloženi tradicionalni proizvodi i rukotvorine.
Veliku podršku pružili su, kao i prethodnih godina, volonteri Crvenog krsta Užice.
