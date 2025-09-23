Srbija

TRAŽE IZVOĐAČA: Obnavljaju se prostorije Ministarstva odbrane

Dušanka Novković

23. 09. 2025. u 09:09

POŽAREVAC - Grad Požarevac traži izvođača uređenja prostorija koje koristi Ministarstvo odbrane, u objektu koji je u vlasništvu grada.

ТРАЖЕ ИЗВОЂАЧА: Обнављају се просторије Министарства одбране

D.N.

Vrednost pokrenute javne nabavke iznosi tri miliona dinara, bez uračunatog poreza. Radovi koji treba da se izvedu obuhvataju obnovu podova, zidova i stolarije, u objektu koji se nalazi u nekadašnjoj Šećerani. Njega je Vojska počela da koristi kada se preselila iz zgrade Komande Garnizona, koja je vraćena Braničevskoj eparhiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata
Srbija

0 1

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata

U narednim danima počeće elektronska naplata takse za korišćenje motornih vozila u Nacionalnom parku Tara, a vozači će ovu taksu plaćati mobilnim telefonima, preko portala www.naplatanptara.rs. Na ovaj način, ističu u nacionalnom parku, omogućene su jednostavne i brze uplate bez čekanja.

23. 09. 2025. u 11:54

Politika
Tenis
Fudbal
IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao lošom investicijom

IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao "lošom investicijom"