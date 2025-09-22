Srbija

POZORIŠNI FESTIVAL: „Štap i kanap“ u Velikom Gradištu od 22. septembra do 2. oktobra

Dušanka Novković

22. 09. 2025. u 10:30

VELIKO GRADIŠTE – Predstavom „Vaj Faj“ Centra za kulturu „Stefan Nemanja“ iz Lapova, večeras u Velikom Gradištu počinje Festival amaterskih pozorišta «Štap i kanap», deveti po redu, koji će trajati do 2. oktobra.

ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ: „Штап и канап“ у Великом Градишту од 22. септембра до 2. октобра

D.N.

Tokom festivala nastupiće amaterska pozorišta iz više gradova Srbije, kao i pozorište iz Tuzle, BiH. Ideja o pokretanju pozorišne smotre „Štap i kanap“ proistekla je iz činjenice da veliki broj amaterskih pozorišta funkcioniše sa skromnim sredstvima, uz pomoć «štapa i kanapa», pa je festival jedinstvena prilika za njihovo predstavljanje i afirmaciju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su delije uradile grobarima izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)

BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)