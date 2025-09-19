POPULARNA PRIVREDNO-TURISTIČKA MANIFESTACIJA NEĆE SE SELITI IZ GRADA NA KOLUBARI: Čvarkijada ostaje u Valjevu

IAKO je bilo najava da Festival duvan čvaraka posle skoro dve decenije više neće biti organizovan u Valjevu, žitelji grada na Kolubari i brojni posetioci iz svih krajeva Srbije i regiona i ove godine će se omrsiti na ovoj jedinstvenoj turističko-privrednoj manifestaciji.

Foto B. Puzovic

Osnivač popularne "Čvarkijade" Slaven Batočanin i gradsko rukovodstvo, naime, izgladili su nesuglasice, pa će 19. festival posvećen specijalitetu bez kog ne može nijedna domaćinska trpeza biti održan 4. i 5. oktobra.

Valjevac Slaven Batočanin, koji je u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine dobio sertifikat da je vlasnik žiga, odnosno brenda duvan čvaraka i zvanično je kao svoju registrovao ovu manifestaciju, nedavno je, revoltiran, rekao da će ove godine ona biti preseljena najverovatnije u Ub, potom u Banju Vrujci kod Mionice, naposletku da će je on organizovati uz pomoć jedne kompanije.

Grad Valjevo i Batočani sporazumno su u junu raskinuli ugovor o ustupanju autorskih prava - da lokalna samouprava bude organizator priredbe koja okuplja na desetine hiljada ljubitelja duvan čvaraka. Nesuglasice su izbile zbog načina organizovanja manifestacije. Svojevremeno, Festival duvan čvaraka bio je uvršten u manifestacije od značaja za grad Valjevo!

- Postigao sam dogovor sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, sve će biti kao i prethodnih godina, Festival duvan čvaraka biće tradicionalno organizovan na obali reke Kolubare, u centru Valjeva - kaže Batočanin. - Biće sačinjen novi ugovor o ustupanju autorskih prava, na zadovoljstvo oko 500 porodica koje će raditi tokom dva dana manifestacije, a Valjevu će ostati oko tri miliona evra, koliko se zaradi od Festivala duvan čvaraka.

Boja starog zlata - IME su dobili po tome što bojom i izgledom podsećaju na najfiniji rezani duvan - kaže Batočanin kojeg mnogi smatraju za nekrunisanog kralja duvan čvaraka. - Prave se tako što se masnoća seče na vlakna, na tihoj vatri kuva desetak sati u velikom kazanu, koji u valjevskom kraju nazivaju oranija. Prženjem, potom, dobijaju prepoznatljivu boju starog zlata. Duvan čvarci su luksuzna verzija domaćih čvaraka. Pre nekoliko godina, našli su se među 44 proizvoda u katalogu "Autentična Srbija" Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede.

Ponosno Batočanin ističe da posetioci mogu da vide kako se spremaju duvan čvarci po recepturi staroj više od dva veka, te degustiraju ovaj jedinstven proizvod, izum valjevskih mesara, koji se nigde na svetu ne priprema na ovakav način. Tajna dobrih duvan čvaraka je u dugotrajnom kuvanju, posle kog se prže, a potom cede kroz lanenu tkaninu...

- Batočaninu će za ustupanje organizovanja Festivala duvan čvaraka iz gradske kase biti plaćeno 800.000 dinara, kao i lane - saznajemo u Gradskoj upravi. - Za razliku od prethodnih godina, manifestacija će proteći bez zvučnih imena sa estrade. Ove godine u programu će učestvovati valjevska kulturno-umetnička društva, sve će biti posvećeno takmičenju u pripremi duvan čvaraka.