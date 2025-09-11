REPUBLIČKI FESTIVAL "RECITACIONICA": Prijavljivanje do 1. oktobra

Četvrti Republički festival "Recitacionica" biće održan u Jagodini od 10. do 12. oktobra.

Foto:Z.Gligorijević

Republički festival „Recitaonica“ ima tri kategorije: od prvog do četvrtog razreda, od petog do osmog i srednjoškolski uzrast. Bitno je da pesma bude adekvatna uzrastu recitatora i da bude pisana u rodu onoga koji je prezentuje.

-Svi kandidati treba da pošalju snimak svog recitovanja pesme na mejl recitacionica@gmail.com. Trajanje recitovanja za učesnike osnovnoškolskog uzrasta ne bi trebalo da bude duže od tri minuta, dok srednjoškolci imaju četiri minuta vremena – kaže Petar Mitić, direktor festivala i dodaje da prijavljivanje zainteresovanog traje do 1. oktobra

Selektor ovogodišnjeg festivala je dramska umetnica Maja Kolundžija Zoroe. Ona će izabrati po deset najboljih u svakoj uzrasnoj kategoriji, dok će mlade recitatore tokom nastupa na sceni ocenjivati stručni žiri koji će činiti: pesnik Marko Milošević, spisateljica Mirjana Bobić Mojsilović i profesor srpskog jezika i književnosti, kao predstavnik grada Jagodine.

-Mentori koji se bave decom treba da im objasne kako treba da izgleda nastup. Stav treba da bude sa opruženim rukama, da nemaju izraženu gestikulaciju, kako bi moć reći došla do izražaja, a ne pokret ili bilo šta drugo. Ipak ovo nije takmičenje u glumi, već u emotivnom kazivanju poezije – dodaje Mitić.

Foto:Z.Gligorijević

Festival je otvoren ne samo za one koji voli da kazuju poeziju, već i da je pišu. Kandidati od 7 do 25 godina treba da pošalju autorsku pesmu otkucanu ćirilicom, a najboljem autoru biće uručena nagrada pod nazivom "Peđa Trajković - Čuvar nacrtane ovce".

-Čitanje i recitovanje mladima obogaćuju govor. Ovo treba da ih oslobodi straha od javnog nastupa i da im da samopouzdanje. Jedna od tri stvari koje se spremaju za prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti je i recitacija. To je vrlo bitna stvar u odrastanju i stasavanju mladog čoveka koji sutradan treba da stane ispred nekoga i da sa punim samopouzdanjem kaže to što ima da kaže -rekao je Mitić.

Ove godine biće održana i "Mini recitacionica", kada će svoje recitatorske sposobnosti moći da pokažu i polaznici vrtića iz cele Srbije, a po troje najboljih recitatora iz svake uzrasne kategorije dobiće vredne nagrade sponzora.