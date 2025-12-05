PRIJAVE ZA LEGALIZACIJU KREĆU ZA TRI DANA: Potrebna su samo dva dokumenta - Vučić izneo detalje
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da 8. decembra počinje akcija legalizacije nelegalnih objekata "Svoj na svome" i da veruje da će ona biti veoma uspešna i povoljna za građane.
- Mi verujemo da ćemo za samo šest meseci završiti tri puta više, a najmanje dva puta više stvari nego što smo u prethodne 32 godine od kada je krenuo proces legalizacije. Zaista, toliko povoljno, toliko dobro, toliko neverovatno važno za građane, da sam ponosan na taj projekat. I biće tu problema, biće tu muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou - rekao je Vučić za TV Pink.
Naveo je da je upravo juče razgovarao o tome sa premijerom Đurom Macutom i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević.
- Ogromna organizacija je u pitanju, elektronski se radi. Ono što je važno da imate ličnu kartu, važeću ličnu kartu, da imate bilo kupoprodajni ugovor ili ugovor o nasleđivanju, ugovor o poklonu, bilo šta čime dokazujete svoje vlasništvo. I to je suština onoga što je potrebno da imate - naveo je Vučić.
Dodao je da se sve rešava elektronski, preko tzv. eUprave koja ima oko dva miliona korisnika, a da svi ostali mogu da koriste oko 518 ekspozitura pošte, ali u Beogradu i opštine i gradske strukture.
Kako je naveo, 260 lica će samo time baviti na 81 punktu.
- Imaćete i specijalne SOS telefone da možete da pitate gde smo, kako smo, šta smo, gde je greška. Reagovaće ministar, ispravljaćemo greške u hodu, produžavaćemo ako je potrebno. Radićemo sve što je važno, ali mislim da je to velika stvar za ljude i radićemo najbrže moguće - rekao je Vučić.
Kako izgleda postupak
Za podnošenje prijave potrebni su:
* dokaz o sticanju (ugovor ili ostavinsko rešenje)
* lična karta
Po isteku roka za prijavu, sledi još 30 dana za eventualne prigovore. Građani koji zbog bolesti ili boravka u inostranstvu ne mogu da se prijave u predviđenom roku dobijaju dodatnih godinu dana, uz priloženu dokumentaciju.
Naknada za legalizaciju iznosi koliko i doprinos za uređenje građevinskog zemljišta, i kreće se od 100 do 1.000 evra u zavisnosti od kvadrature objekta. U manjim sredinama cena ostaje fiksna – 100 evra.
Ako vlasnik ne podnese prijavu sam, država će pokrenuti postupak umesto njega, uz preporuku da građani to ipak urade lično zbog veće kontrole tačnosti podataka.
