Srbija

DOLAZE UMETNICI IZ 20 ZEMALJA : U Novom Sadu danas počinje svetski festival tamburaške muzike

Slobodan Bajić

11. 09. 2025. u 10:36

OVOGODIŠNjI, 18. po redu svetski „Tamburica fest 2025“, koji će biti održan od 11. do 14. septembra u Novom Sadu, na Platou Vujadina Boškova, između stadiona „Karađorđe“ i „Spens-a“, proteći će u najboljem redu kao manifestacija čuvara tradicije i jedinstvene kulturne misije.

ДОЛАЗЕ УМЕТНИЦИ ИЗ 20 ЗЕМАЉА : У Новом Саду данас почиње светски фестивал тамбурашке музике

N.Stojanović

To je u razgovoru sa novinarima potvrdio dr Jovan Pejčić, osnivač planetarnog festivala tamburaške muzike na kom će se takmičiti vrhunski izvođači iz više od 20 zemalja.

U revijalnom delu nastupiće legendarni Zvonko Bogdan, uz pratnju Velikog tamburaškog orkestra RTV Vojvodine, Dženan Lončarević, orkestar “Branko Radičević“, hor „Rapsodija“, ženski tamburaški sastav, jedinstvena, „La banda“...

N.Stojanović

Tamburaška filharmonija

- Očekivanja su da će Novi Sad po tradiciji dočekati goste iz inostranstva raširenih ruku, a naši sugrađani podržati umetnike koji nam dolaze sa svih meridijana. Naš festival neguje tradiciju i kulturu, čuva identitet a o svemu svedoči i više od 800.000 pregleda na društvenim mrežama bez ijednog negativnog komentara. Naprotiv, sve kritike su zasnovane na pozitivnim vibracijama koje neguje upravo tamburaška muzika- ističe Pejčić.

Po njegovim rečima nije bilo lako ove godine okupiti učesnike iz raznih zemalja, s obzirom na to da razne vesti kruže regionom.

- Svaka čast našim izođačima koji su se odvažili da prikažu svoje stvaralaštvo i uvereni smo da će sve da protekne u najboljem redu, uz dobru posetu, kako već to na našem festivalu biva već 18 godina. Jer, kako govore Novosađani i njihovi gosti, Tamburica fest, to je „nešto naše“- istakao je Pejčić.

Festival počinje danas, defileom fijakera „okićenih“ tamburašima, zatim slede nastupi mladih tamburaša i tamburaša veterana...

BOGAT PROGRAM

Danilo Ninković, muzički urednik i Jovan Travica, umetnički direktor festivala, ističu da će u petak, 12. septembra, biti održana velelepna "Tamburaška mondovizija", internacionalni izbor najlepše nove pesme za 2025. godinu, izuzetno takmičenje vokalnih solista iz čak 15 zemalja.

Treće festivalsko veče, u subotu, 13. septembra, je u svetu jedinstveno takmičenje tamburaških orkestara iz šest zemalja, koje je specijalni žiri odabrao za finalni nastup na svetskom „Tamburica festu 2025“.

N.Stojanović

Program festivala


 


 


 

