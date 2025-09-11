DOLAZE UMETNICI IZ 20 ZEMALJA : U Novom Sadu danas počinje svetski festival tamburaške muzike
OVOGODIŠNjI, 18. po redu svetski „Tamburica fest 2025“, koji će biti održan od 11. do 14. septembra u Novom Sadu, na Platou Vujadina Boškova, između stadiona „Karađorđe“ i „Spens-a“, proteći će u najboljem redu kao manifestacija čuvara tradicije i jedinstvene kulturne misije.
To je u razgovoru sa novinarima potvrdio dr Jovan Pejčić, osnivač planetarnog festivala tamburaške muzike na kom će se takmičiti vrhunski izvođači iz više od 20 zemalja.
U revijalnom delu nastupiće legendarni Zvonko Bogdan, uz pratnju Velikog tamburaškog orkestra RTV Vojvodine, Dženan Lončarević, orkestar “Branko Radičević“, hor „Rapsodija“, ženski tamburaški sastav, jedinstvena, „La banda“...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Očekivanja su da će Novi Sad po tradiciji dočekati goste iz inostranstva raširenih ruku, a naši sugrađani podržati umetnike koji nam dolaze sa svih meridijana. Naš festival neguje tradiciju i kulturu, čuva identitet a o svemu svedoči i više od 800.000 pregleda na društvenim mrežama bez ijednog negativnog komentara. Naprotiv, sve kritike su zasnovane na pozitivnim vibracijama koje neguje upravo tamburaška muzika- ističe Pejčić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Po njegovim rečima nije bilo lako ove godine okupiti učesnike iz raznih zemalja, s obzirom na to da razne vesti kruže regionom.
- Svaka čast našim izođačima koji su se odvažili da prikažu svoje stvaralaštvo i uvereni smo da će sve da protekne u najboljem redu, uz dobru posetu, kako već to na našem festivalu biva već 18 godina. Jer, kako govore Novosađani i njihovi gosti, Tamburica fest, to je „nešto naše“- istakao je Pejčić.
Festival počinje danas, defileom fijakera „okićenih“ tamburašima, zatim slede nastupi mladih tamburaša i tamburaša veterana...
BOGAT PROGRAM
Danilo Ninković, muzički urednik i Jovan Travica, umetnički direktor festivala, ističu da će u petak, 12. septembra, biti održana velelepna "Tamburaška mondovizija", internacionalni izbor najlepše nove pesme za 2025. godinu, izuzetno takmičenje vokalnih solista iz čak 15 zemalja.
Treće festivalsko veče, u subotu, 13. septembra, je u svetu jedinstveno takmičenje tamburaških orkestara iz šest zemalja, koje je specijalni žiri odabrao za finalni nastup na svetskom „Tamburica festu 2025“.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)