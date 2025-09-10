Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: U četvrtak i petak radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

10. 09. 2025. u 10:22

POŽAREVAC – U naredna dva dana, 11. i 12. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

U četvrtak, 11. septembra, od 8 do 14 sati, struju neće imati Bare kod Požarevca, u delu ulaska u naselje. Narednog dana, od 8 do 15, na području opštine Veliko Gradište sa mreže će biti isključeni Majilovac, Sirakovo, Beranje, Kurjače i trafo-oblast Telekom Pečanica, a u Požarevcu deo Ulice 27.april, od Pirotske prema kraju.

