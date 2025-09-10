I OVE GODINE USPEŠNO NASTAVLJENA MISIJA UDRUŽENJA "ROGLJEVAČKE PIVNICE" NEDALEKO OD NEGOTINA Čuvaju tradiciju krajinske berbe

ROGLjEVAČKE pivnice, nedaleko od Negotina, i ove godine slavile su tradiciju, jer je Krajinska berba u ovom kraju i više od manifestacije uz pesmu, miris pečenja, ukus mladog vina...

Foto: S.M.Jovanović

- Grad je još u maju "obrao" vinograde, ali prebrodićemo mi to, kao i sve do sada. Bitno je da imamo ovakve susrete, kojima se radujemo ne samo da nam dođu turisti, nego i da zadržimo mlade u selu, da im pokažemo da mogu da žive ovde, da privređuju, da imaju bogat društveni život - kaže Barbara Radosavljević iz udruženja "Rogljevačke pivnice", dok njena koleginica Gorica Jovanović veruje da berićet dogodine neće izostati.

Program IGRE iz svog kraja predstavili su najmlađi članovi kladovskog AKUD "Polet", kao i stariji folklorci KUD "Amater" iz Topolnice, izvorna grupa "Ruj" iz Rujišta, te Zora i Mile Kostadinović. Program je zaokružen nastupom vokalne solistkinje Danice Krstić i njenog "Balkan koncepta". *Do 10.000, bez depozita!

A, Krajinska berba tradicionalno okuplja vinare, domaćine, umetnike i goste iz čitavog regiona koji u hladovini kamenih podruma i na trgovima pod vedrim nebom mogu da probaju vina od prokupca, gamea, bagrine, tamjanike...

- Krajinska berba dokazuje da vinski turizam u našem kraju ima budućnost, pa lokalna samouprava pruža punu podršku vinogradarima, ne zapostavljajući ni ostale manifestacije koje čuvaju tradiciju i, istovremeno, privlače posetioce iz zemlje i inostranstva - kaže Vladimir Veličković, prvi čovek Negotina.

Titule LENA Krčobić (12) iz Kladova proglašena je za najlepšu beračicu, prva pratilja je Viktorija Ćirić (14) iz Bora, a druga Jovana Paunović (13) takođe iz Kladova. Šestogodišnja Lenka Petrović iz Rogljeva i Nikolina Modrić (13) iz Kladova ponele su lente namenjene najmlađoj i najšarmantnijoj beračici.

Pritom, pored vina i grožđa, ovde je ponuđen i bogat kulturno-umetnički program koji je započeo tradicionalnim defileom učesnika u narodnim nošnjama do vinograda, gde je ubran prvi grozd, pa je sveštenstvo blagosiljalo rod, a potom je usledilo "gaženje" grožđa za koje su bile zadužene bosonoge devojke - uz zdravicu Vlaste Bačilovića iz Krivelja.

- Ovo je i prilika da pokažemo gostoprimstvo, očuvamo nit sa prošlošću, ali i da unapređujemo turizam, jer nam svake godine dolazi sve više posetilaca koji žele da osete autentičnost ovog kraja - kaže Dušan Petrović, direktor Turističke organizacije Negotina, ukazujući na veliki broj gostiju iz komšiluka, iz Rumunije i Bugarske.