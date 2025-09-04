SEĆANJE NA PESNIKA UZ OBELEŽAVANJE TRI JUBILEJA : U Sremskim Karlovcima počinje 54. Brankovo kolo

OVOGODIŠNjE, 54. Brankovo kolo, manifestaciju u znak sećanja na velikog pesnika srpskog romantizma, večitog mladića naše poezije, antologijskog liričara mladosti, Branka Radičevića, od 5. do 19. septembra u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu, obeležiće tri značajna jubileja.

plakat

Reč je o 190 godina od dolaska Aleksija Branka Radičevića u Karlovačku gimnaziju, 140 godina podizanja prvog spomenika Branku na Stražilovu i 130 godina osnivanja lista „Brankovo kolo“ u Sremskim Karlovcima.

54. Brankovo kolo će u petak, 5. septembra, u 14 časova u Karlovačkoj bogosloviji „Sveti Arsenije Sremac“, svečano otvoriti pesnik i pisac Laslo Blašković a sutradan, na Stražilovu, na Brankovom grobu sveću će prislužiti i cveće položiti pesnik Živko Nikolić. Biće održan i parastos Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima, kao i hrišćanska tribina na temu „O mladosti i veri“, govoriće arhimandrit Kleopa Stefanović.

Tradicionalna nagrada Brankovog kola „Stražilovo“, biće svečano uručena pesniku Miroslavu Ceri Mihailoviću (za ukupno delo), Slađani Milenković, Bojani Jelenković i Jovani Anđelić (za najbolje knjige Brankovog kola) i grupi đaka-pesnika novosadske gimnazije „Isidora Sekulić“ za panoramu poezije koju je priredio profesor i pesnik Damir Malešev.

„Velika povelja Brankovog kola“ biće uručena uglednom dramskom umetniku Nebojši Dugaliću „za nadahnuti doprinos lepoti poezije, stvaralačku radost i ljubav prema pesnicima i ljudima na tragu božanskog dara Branka Radičevića“. Nastupiće i istaknuti glumci raznih generacija: Miodrag Petrović, Boško Petrov, Milica Grujičić, Danica Petrović i Sanja Petrov, kao i mladi glumci teatra za poeziju „Farmakopea“, koji su premijerno pripremili scenski igrokaz „Ao, danče, ala si mi beo“ na Brankove stihove i pesme iz ovog cvetnika štampanog povodom dva veka od pesnikovog rođenja.

Tokom manifestacije nastupiće pesnici raznih generacija: Duško Novaković, Ivana Milankov, Ranko Čolaković, Mirjana Božin, Dragoslav Dedović, Dragica Stojanović, Jelena Aleksić, Ivan Despotović, Julija Kapornjai, Jasna Milenović, Nataša Radosavljević, Vesna Egerić, Marija Prgomelja, Rastko Lončar, Suzana Rudić, Dimitrije Nikolić, Bojana Jelenković, Danilo Jovanović ...

U karlovačkoj biblioteci „Branko Radičević“, sve nagrađene knjige biće promovisane, kao i nesvakidašnji besedarnik Brankovog kola „Svečane reči“, koji sadrži pedeset četiri besede o Branku, izgovorene na svečanim otvaranjima Brankovog kola (1972-2024), među kojima su i Pero Zubac, Stevan Raičković, Miroslav Antić, Desanka Maksimović, Duško Radović, Dejan Medaković, Matija Bećković, Milorad Pavić, Ivan V. Lalić, Borislav Pekić, Svetlana Velmar Janković, Duško Trifunović, Stevan Tontić, Miodrag Pavlović, Ranko Risojević, Pavle Popović, Ljubomir Simović, Dragan Kolundžija, Ivan Gađanski, Vladimir Jagličić, Milan Nenadić, Raša Popov, Milisav Savić i drugi.

Filozofski simpozijum

Po 33. put u Karlovačkoj gimnaziji biće organizovan Filozofski simpozijum na temu „Tradicija i savremenost“ na kome će učestvovati nekoliko desetina filozofa: Jovan Babić, Rade Kalik, Mišo Kulić, Radivoje Kerović, Divna Vuksanović, Dragan Prole, Časlav Koprivica, Una Popović, Vladimir Cvetković, Savo Laušević, Sonja Tomović Šundić, Milan Govedarica, Aleksandar Lukić, Brankica Popović, Slobodan Kanjevac, Ana Miljević i drugi.

