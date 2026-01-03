SNEG ĆE OKOVATI SRBIJU: Hitno upozorenje RHMZ, od jutros veje u Beogradu - evo kada nas očekuje najjači udar
DANAS umereno do potpuno oblačno i u većem delu osetno hladnije, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom, saopštio je RHMZ.
Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura od 0 °S na severu do 11 °S na jugoistoku zemlje.
U glavnom gradu od jutros pada sneg, a kiša je tokom noći prešla u susnežicu i sneg.
Na području Beograda oblačno i hladno sa snegom, a u višim delovima grada uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
U toku noći padaće uglavnom kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, a na severu i istoku zemlje sneg.
Upozorenje RHMZ na stvaranje snežnog pokrivača
U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku (04-05.01.2026.) stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više.
U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, a u ponedeljak i tokom dana lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju
Prognoza za nedelju
U nedelju oblačno, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više.
Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.
Prognoza za sledeću nedelju
I sledeće sedmice se u većem delu zadržava oblačno i hladno, u prvoj polovini naredne sedmice u nižim predelima povremeno kiša, susnežica i sneg, na planinama sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje i dalje toplije sa kišom. U ponedeljak će padati i ledena kiša.
Krajem naredne sedmice, u petak i subotu, uglavnom suvo uz delimično razvedravanje.
Preporučujemo
ZATRESLO SE TLO U SRBIJI: Zemljotres pogodio ovaj grad
03. 01. 2026. u 07:54
ZAŠTO BAJKERI KAČE ŽUTE MARAME NA MOTORE? Ako vidite ovaj signal, odmah stanite (VIDEO)
02. 01. 2026. u 22:28
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)