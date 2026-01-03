SNEG ĆE OKOVATI SRBIJU: Hitno upozorenje RHMZ, od jutros veje u Beogradu - evo kada nas očekuje najjači udar

DANAS umereno do potpuno oblačno i u većem delu osetno hladnije, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom, saopštio je RHMZ.

Foto: Tanjug

Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura od 0 °S na severu do 11 °S na jugoistoku zemlje.

U glavnom gradu od jutros pada sneg, a kiša je tokom noći prešla u susnežicu i sneg.

Na području Beograda oblačno i hladno sa snegom, a u višim delovima grada uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

U toku noći padaće uglavnom kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, a na severu i istoku zemlje sneg.

Upozorenje RHMZ na stvaranje snežnog pokrivača

U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku (04-05.01.2026.) stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više.

U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, a u ponedeljak i tokom dana lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju

Prognoza za nedelju

U nedelju oblačno, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više.

Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.

Prognoza za sledeću nedelju

I sledeće sedmice se u većem delu zadržava oblačno i hladno, u prvoj polovini naredne sedmice u nižim predelima povremeno kiša, susnežica i sneg, na planinama sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje i dalje toplije sa kišom. U ponedeljak će padati i ledena kiša.

Krajem naredne sedmice, u petak i subotu, uglavnom suvo uz delimično razvedravanje.