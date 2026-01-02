Politika

"MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONJIĆA" Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad "Piculinim slinama" (VIDEO)

KULTURNO umetničko društvo (KUD) Antiblokaderi objavili su pesmu koja ukazuje na teške trenutke napada blokadera na Srbiju.

Foto: Printskrin

"Mi smo deca Obilića, ne kopilad Gruhonjića", jedan je od stihova pesme koja se širi društvenim mrežama.

Osim toga, u pesmi se navodi da je pobedilo pravoslavlje.

Pesma, koja će bez svake sumnje postati antiblokaderska himna, objavljena je na Fejsbuk stranici "Roditelji Protiv Zloupotrebe Ub".

