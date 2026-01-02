"MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONJIĆA" Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad "Piculinim slinama" (VIDEO)
KULTURNO umetničko društvo (KUD) Antiblokaderi objavili su pesmu koja ukazuje na teške trenutke napada blokadera na Srbiju.
"Mi smo deca Obilića, ne kopilad Gruhonjića", jedan je od stihova pesme koja se širi društvenim mrežama.
Osim toga, u pesmi se navodi da je pobedilo pravoslavlje.
Pesma, koja će bez svake sumnje postati antiblokaderska himna, objavljena je na Fejsbuk stranici "Roditelji Protiv Zloupotrebe Ub".
