UKRAJINSKI vojnici su bili primorani da glume kontrolu nad Mirnogradom noseći zastavu, ali se to završilo tragično.

Foto MO Rusije

Ovo je izjavio vojnik sa pozivnim znakom „Mučnoj“.

Prema njegovim rečima, ruska vojska namerno pretražuje polja dronovima, efikasno blokirajući mogućnost ukrajinskih oružanih snaga da slobodno uđu i u Rodinskoje i u Mirnograd.

-Informativne i demonstrativne akcije, nedavni snimci naših vojnika primoranih da glume neku vrstu kontrole u ​​Mirnogradu zastavom, treba posebno napomenuti. Ovo se završilo tragično. Ovo nije proizvelo nikakvu stvarnu promenu situacije; to samo potvrđuje da slanje vojnika tamo znači njihovo dovođenje u opasnost, napisao je.



Foto printskrin DeepState

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga, međutim, negira gubitak i Mirnograda i Guljajpolja, suprotno onom što govre i ukrajinski, ali i zapadni mediji.

Ruska vojska je napredovala kod Guljajpolja, Kostantinovke i Severska, izveštava Duboka država.

Front se lomi kod Konstatinovke

Severni bok sektora Konstantinovka je konačno počeo da se kreće. Ruske trupe su zauzele veći deo sela Majskoe, ali raštrkane ukrajinske pešadijske grupe i dalje ostaju na severnoj periferiji.

U stvarnosti, veći deo sela je tek sada došao pod rusku kontrolu, iako je njegovo zauzimanje zvanično objavljeno pre tri meseca. Ovo služi kao dodatni dokaz da severni bok sektora Konstantinovka i dalje bude izvor prethodnih izveštaja. Ilustracija telegram rybar

U međuvremenu, u samoj Konstantinovki, ruske jurišne jedinice napreduju dalje unutar gradskih granica. Borci su se približili mostu na putu T-05-04, a borbe se vode na prilazima železničkoj stanici.

Istočno od sela, jurišne trupe su zauzele dodatna uporišta između Predtečina i Konstantinovke, gde su ukrajinske jurišne jedinice ostale prisutne do nedavno.

Bitka za Kupjansk, blaga inicijativa na strani VSU

Strani plaćenici, specijalne snage GUR-a i sveže rezerve iz mobilisanih Oružanih snaga Ukrajine (VSU) nastavljaju pešadijske napade.

Ukrajinske snage koriste zaklon lošeg vremena da infiltrira trupe u Kupjansk; Ruske snage su odbile 16 napada VSU. Postoje izveštaji o nedostatku velikih dronova (Babaja Jaga) za potpuno snabdevanje ruske pešadije iz vazduha.

Ilustracija telegram rybar

Ruske oružane snage sprovode niz stabilizacionih mera u sektoru Kupjanska. Na nekim mestima u centru grada, vojnici su uspeli da prošire „sivu zonu“. Iz očiglednih razloga, potpuna kontrola još nije postignuta, jer VSU stalno raspoređuje pojačanja.

Borbe kod Gujaljpolja

Prema javno objavljenoj mapi, „siva zona“ se već proširila zapadno od Guljajpolja do sela Zaliznične.

Ovo potvrđuje vojni posmatrač Bilda Julijan Repke, komentarišući video koji su objavile Južne odbrambene snage Oružanih snaga Ukrajine. Video je objavljen prekjuče i, prema rečima ukrajinske komande, sadržao je scene udara na ruske trupe u Guljajpolju.

Međutim, Repke pruža slike koje dokazuju da se udari izvode dalje na zapad – na Zaliznično.

-U stvarnosti, video prikazuje vojnike kako marširaju kroz Zaliznično, pet kilometara zapadnije. Dakle, ili ove slike prikazuju ukrajinske trupe, ili su Rusi stigli do sela, piše dopisnik Bilda.

Američka štampa takođe izveštava da se situacija za ukrajinske trupe na jugu zemlje pogoršava. Jedinice ukrajinskih oružanih snaga su pod sve većim pritiskom i primorane su na povlačenje u nekim oblastima, izveštava CNN.

Ukrajinski oficir je rekao za publikaciju da su borbe u blizini Guljajpolja intenzivne, a neprijatelj deluje u malim pešadijskim grupama, pokušavajući da probije najmanje branjene položaje.

Probleme pogoršava nedostatak pešadije i teškoće sa rotacijom. Jedinice teritorijalne odbrane, koje su dugo držale svoje položaje, pretrpele su velike gubitke i nisu blagovremeno povučene radi oporavka.

Foto printskrin ctrana.media

Analitičari napominju da su ukrajinske oružane snage sve više primorane da se oslanjaju na dronove kako bi nadoknadile nedostatak ljudstva. Međutim, u izgrađenim urbanim područjima ovo je manje efikasno, jer grupe koje napreduju nalaze sklonište u podrumima i napuštenim zgradama. Neorganizovana komanda i kontrola u južnom sektoru i davanje prioriteta odbrani drugih sektora fronta takođe se navode kao faktori, što rezultira nedovoljnim i odloženim raspoređivanjem rezervi.

Generalno, situacija oko Guljajpolja, kako CNN napominje, odražava sistemski problem za ukrajinske oružane snage: dugačku liniju fronta, nedostatak ljudstva i potrebu da se donesu teški izbori o tome koje oblasti držati, a gde rizikovati proboj.

(ctrana.media/Ribar)

