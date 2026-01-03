NEVERICA U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića (VIDEO)

Denver je poražen na gostovanju Klivlendu, međutim to sada manje brine navijače Nagetsa, pošto se u dvorani pojavio Nikola Jokić i bodrio svoje saigrače.

FOTO: Tanjug/AP

Jokić je pred sam početak ovog meča snimljen kako gotovo normalno hoda, bez vidljivih problema, a prema navodima NBA novinarke Kasidi Hubart, u Denveru su "prijatno iznenađeni" brzinom kojom teče rehabilitacija.

What had 'em laughing like this? 🤣



Coverage of Nuggets vs. Cavs begins at 7 PM ET on @PrimeVideo 🍿 pic.twitter.com/hRwokQ6xhf — NBA on Prime (@NBAonPrime) January 2, 2026

Iako se očekuje da do kraja januara reprezentativac Srbije neće moći na teren, ovakve stvari ohrabruju i možda Nikola sve demantuje i vrati se još ranije nego što je predviđeno.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu