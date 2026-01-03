Košarka

NEVERICA U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića (VIDEO)

Filip Milošević

03. 01. 2026. u 08:27 >> 08:27

Denver je poražen na gostovanju Klivlendu, međutim to sada manje brine navijače Nagetsa, pošto se u dvorani pojavio Nikola Jokić i bodrio svoje saigrače.

FOTO: Tanjug/AP

Jokić je pred sam početak ovog meča snimljen kako gotovo normalno hoda, bez vidljivih problema, a prema navodima NBA novinarke Kasidi Hubart, u Denveru su "prijatno iznenađeni" brzinom kojom teče rehabilitacija.

Iako se očekuje da do kraja januara reprezentativac Srbije neće moći na teren, ovakve stvari ohrabruju i možda Nikola sve demantuje i vrati se još ranije nego što je predviđeno.

