NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
16.00 Balimena - Glenavon 1 (2,02)
20.30 Kaveze - Sorento 1 (1,80)
Ukupna kvota: 6,79
