SLANI MAFINI: Brzo se prave, a još brže nestaju!
OVI slani mafini sa sirom i jajima su idealno rešenje kada želite nešto praktično, ukusno i zasitno za prazničnu trpezu. Mogu se jesti i topli i hladni, ne zahtevaju pribor za jelo i savršeno se uklapaju u doček Nove godine, kućne žurke i švedski sto.
Sastojci:
- 3 jaja
- 200 ml mleka ili jogurta
- 80 ml ulja
- 250 gr brašna za pečenje
- 2 kašičice praška za pecivo
- 150 gr sira (rendanog – gauda, čedar ili mocarela)
- 100 gr šunke, slanine ili salame (sitno iseckane)
- 1/2 crvene paprike (iseckane na kockice)
- 2 kašike vlašca ili peršuna
- so i biber po ukusu
- po želji: origano, granulirani beli luk, malo čilija
Priprema:
U činiji umutite jaja, mleko (ili jogurt) i ulje. Dodajte brašno, prašak za pecivo, so i biber i kratko promešajte – samo da se sastojci sjedine.
Umešajte sir, meso, papriku i začinsko bilje. Smesu rasporedite u kalupe za mafine, puneći ih do 3/4.
Pecite na 180°C (gore–dole) 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite da se malo prohlade i poslužite.
Uživajte!
