Peciva i pite

SLANI MAFINI: Brzo se prave, a još brže nestaju!

Milena Tomasevic

02. 01. 2026. u 07:00

OVI slani mafini sa sirom i jajima su idealno rešenje kada želite nešto praktično, ukusno i zasitno za prazničnu trpezu. Mogu se jesti i topli i hladni, ne zahtevaju pribor za jelo i savršeno se uklapaju u doček Nove godine, kućne žurke i švedski sto.

СЛАНИ МАФИНИ: Брзо се праве, а још брже нестају!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 200 ml mleka ili jogurta
  • 80 ml ulja
  • 250 gr brašna za pečenje
  • 2 kašičice praška za pecivo
  • 150 gr sira (rendanog – gauda, čedar ili mocarela)
  • 100 gr šunke, slanine ili salame (sitno iseckane)
  • 1/2 crvene paprike (iseckane na kockice)
  • 2 kašike vlašca ili peršuna
  • so i biber po ukusu
  • po želji: origano, granulirani beli luk, malo čilija

Priprema:

U činiji umutite jaja, mleko (ili jogurt) i ulje. Dodajte brašno, prašak za pecivo, so i biber i kratko promešajte – samo da se sastojci sjedine.

Umešajte sir, meso, papriku i začinsko bilje. Smesu rasporedite u kalupe za mafine, puneći ih do 3/4. 

Pecite na 180°C (gore–dole) 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite da se malo prohlade i poslužite.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"