SLANI MAFINI: Brzo se prave, a još brže nestaju!

OVI slani mafini sa sirom i jajima su idealno rešenje kada želite nešto praktično, ukusno i zasitno za prazničnu trpezu. Mogu se jesti i topli i hladni, ne zahtevaju pribor za jelo i savršeno se uklapaju u doček Nove godine, kućne žurke i švedski sto.

FOTO: Novosti

Sastojci:

3 jaja

200 ml mleka ili jogurta

80 ml ulja

250 gr brašna za pečenje

2 kašičice praška za pecivo

150 gr sira (rendanog – gauda, čedar ili mocarela)

100 gr šunke, slanine ili salame (sitno iseckane)

1/2 crvene paprike (iseckane na kockice)

2 kašike vlašca ili peršuna

so i biber po ukusu

po želji: origano, granulirani beli luk, malo čilija

Priprema:

U činiji umutite jaja, mleko (ili jogurt) i ulje. Dodajte brašno, prašak za pecivo, so i biber i kratko promešajte – samo da se sastojci sjedine.

Umešajte sir, meso, papriku i začinsko bilje. Smesu rasporedite u kalupe za mafine, puneći ih do 3/4.

Pecite na 180°C (gore–dole) 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite da se malo prohlade i poslužite.

Uživajte!