U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji.

CBS:Tramp odobrio napade u Venecueli nekoliko dana ranije

Predsednik SAD Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svetlo za izvođenje kopnenih udara u Venecueli nekoliko dana pre nego što je stvarna operacija izvršena, prema rečima dva američka zvaničnika koji su razgovarali sa CBS News pod uslovom anonimnosti o pitanjima nacionalne bezbednosti.

Vojni zvaničnici su razgovarali o sprovođenju misije na Božić, ali su američki vazdušni udari u Nigeriji protiv meta ISIS-a imali prednost, rekli su izvori.

Dani nakon Božića otvorili su više potencijalnih prozora za napade američkim vojnim zvaničnicima, ali je operacija održana zbog vremenskih uslova.

Zvaničnici su rekli da američka vojska želi vremenske uslove koji su povoljni za uspeh misije.

Venecuela proglasila vanredno stanje i osudila "vojnu agresiju SAD“

Venecuelanska vlada je saopštila da "odbacuje i osuđuje" "vojnu agresiju" SAD.

U saopštenju se dodaje:

- Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi.“

U saopštenju se dodaje da je Nikolas Maduro proglasio vanredno stanje.

Venecuela je saopštila da su napadi usmereni na civilne i vojne objekte u gradu Karakasu i državama Miranda, Aragua i La Gvaira.

Vlada se zaklela da će se braniti od očiglednih udara i optužila SAD da teže promeni režima.

- Cela zemlja mora biti aktivna da bi se porazila ova imperijalistička agresija - navodi se u saopštenju vlade, uz poziv za hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Tramp naredio udare na brojne ciljeve

Tramp je naredio udare na brojne ciljeve, uključujući i vojne, izveštava novinarka Si-Bi-Esa Dženifer Džejkobs, pozivajući se na američke zvaničnike.

Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele

Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele oštro je osudilo američku agresiju protiv njene zemlje.

Venecuelanske vlasti su pozvale sve snage u zemlji da pojačaju planove mobilizacije.

Trampovi zvaničnici upoznati sa izveštajima o eksplozijama

Zvaničnici Trampove administracije rekli su da su upoznati sa izveštajima o eksplozijama i avionima, rekli su izvori za CBS News, ali nije bilo neposrednog odgovora na zahteve Bele kuće za komentar, niti je bilo neposredne reakcije vlade Venecuele.

Kuća venecuelanskog ministra odbrane pod vatrom

Skaj njuz Arabija izveštava da je kuća venecuelanskog ministra odbrane Vladimira Padrina Lopeza bila pod vatrom.

Jezivi prizori sa ulica Karakasa

Pripadnici vojske nalaze se na ulicama Karakasa nakon eksplozija koje su potresle glavni grad Venecuele. Građani su snimljeni kako panično trče ulicama.

Foto: Tanjug/AP

Foto: Tanjug/AP

Oglasio se predsednik Kolumbije

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon serije eksplozija koje su od‌jeknule u Venecueli.

- U ovom trenutku bombarduju Karakas. Upozorenje celom svetu, oni su napali Venecuelu. Gađaju raketama - napisao je Petro na svom Iks nalogu.

Nema aviona iznad Venecuele

Vašzdušni prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.

Foto: Flajtradar24

Čulo se najmanje sedam eksplozija

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu.

Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.

Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.

Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Eksplozije u Karakasu

U ranim jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.

#Breaking: The United States just launched a full scale attack on Venezuela from Air and Sea, report of hundreds of Toma Hawk Cruise Missiles striking dozens of targets in downtown Caracas. pic.twitter.com/IM0FYiCUVb — ICOF (@ICOF__) January 3, 2026

Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Ekipa Si-en-ena je u subotu uveče bila svedok nekoliko eksplozija u Karakasu i izvestila je da su neki delovi grada ostali bez struje.

BOMBARDEOS EN VENEZUELA



La gente de Caracas se despertó esta noche tras un intenso bombardeo. Hay helicópteros sobrevolando la ciudad.



¿Donde estan los defensores de Maduro que creían que 3 caribeños con AK-47 podían ganarle a EEUU? pic.twitter.com/fD9t6AtYwi — Tomas (@TomasDellElce) January 3, 2026

Prva eksplozija je zabeležena oko 1:50 po lokalnom vremenu (0:50 po istočnom vremenu).

- Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje - rekao je dopisnik Si-en-ena Osmari Ernandez.

Vídeo del momento de un bombardeo sobre la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también llamada informalmente Base Aérea La Carlota, en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/bIi961b3q4 — Vloonk (@vloonk) January 3, 2026

Nekoliko delova grada je ostalo bez struje, a novinari javljaju da su glavnom gradu Venecuele mogli su da čuju zvuk aviona nakon eksplozija.

🇻🇪🇺🇸‼️ — SIGUEN LOS BOMBARDEOS EN CARACAS.



HA LLEGADO EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA.pic.twitter.com/G5sbsqAUDK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.

HOLY SHITE, multiple helicopters are visible as Caracas literally pounded in this footage circulating on social media pic.twitter.com/dLBgQAruLi — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 3, 2026

Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Pentagon za sada nije odgovorio na zahtev za komentar.

