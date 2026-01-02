Košarka

"GROBARI" ĆE BITI ODUŠEVLJENI: On će biti veliko pojačanje za nastavak sezone

Aleksandar Ilić

02. 01. 2026. u 11:23

NAVIJAČI KK Partizan konačno su čuli neku dobru vest.

FOTO: ATA Images

Uskoro će se na teren vratiti Aleksej Pokuševski koji je protiv Bajerna 4. decembra zadobio povredu. 

Prve prognoze nisu bile optimistične, ali je Pokuševski u razgovoru za Meridian sport otkrio da se uskoro vraća na parket. 

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

- Ostalo mi je vrlo malo do povratka na teren. Verovatno ću ići sa ekipom. Barem se nadam, ako noga bude odreagovala kako treba u narednih pet dana. Da li ću igrati i koliko, to već ne znam. Ali uskoro bi trebalo da počnem da treniram sa timom - naveo je nekadašnji košarkaš Oklahome. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

