"GROBARI" ĆE BITI ODUŠEVLJENI: On će biti veliko pojačanje za nastavak sezone
NAVIJAČI KK Partizan konačno su čuli neku dobru vest.
Uskoro će se na teren vratiti Aleksej Pokuševski koji je protiv Bajerna 4. decembra zadobio povredu.
Prve prognoze nisu bile optimistične, ali je Pokuševski u razgovoru za Meridian sport otkrio da se uskoro vraća na parket.
- Ostalo mi je vrlo malo do povratka na teren. Verovatno ću ići sa ekipom. Barem se nadam, ako noga bude odreagovala kako treba u narednih pet dana. Da li ću igrati i koliko, to već ne znam. Ali uskoro bi trebalo da počnem da treniram sa timom - naveo je nekadašnji košarkaš Oklahome.
