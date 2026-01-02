BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabi reagovala je na izjavu predsednika SSP-a Dragana Đilasa da je spreman "zarad jedinsta da ne bude na budućoj listi" i da "Vučić neće priznati poraz na budućim izborima", a njenu objavu prenosimo u celosti.
- Jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti, na čelu sa Đilasom. Nikada od 2012. nisu priznali poraz i čestitali @avucic na pobedi. Nikada. Za razliku od njih, @avucic je čestitao svaki put - i kada je gubio sa minimalnom razlikom i kada su, mahinacijama i neprincipijelnim koalicijama kojima su otvoreno izigravali volju naroda, zadržavali vlast po svaku cenu.
- Vrhunac cinizma je da nam Đilas priča o formiranju Tužilaštva za borbu protiv korupcije javnih funkcionera! Čoveče, da TOK radi svoj posao, prvo bi se bavili tvojim prijavljenim bogatstvom od 619 miliona evra!
- Sinonim za korupciju priča o borbi protiv korupcije. Važno da je on "zaradio" 619 miliona evra za 10 godina vlasti, dok je u Srbiji nezaposlenost bila preko 26%, a prosečna plata 330 evra. Ali je @avucic loš danas kad je nezaposlenost 8% a prosečna plata viša od 1.000 evra.
- Samo od toga da krenemo. Da ne pominjemo auto-puteve, naučno-tehnološke parkove, kliničke centre, e-Upravu, brigu za penzionere, finansijsku podršku porodicama sa decom... Đilasa je brinula jedino finansijska podrška sebi i Multikomu.
Preporučujemo
OGOLIO ULOGU AMERIKANACA U ZLOČINU NAD SRBIMA: Ovako je Lazanski pisao o "Oluji"
02. 01. 2026. u 16:25
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)