BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabi reagovala je na izjavu predsednika SSP-a Dragana Đilasa da je spreman "zarad jedinsta da ne bude na budućoj listi" i da "Vučić neće priznati poraz na budućim izborima", a njenu objavu prenosimo u celosti.

- Jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti, na čelu sa Đilasom. Nikada od 2012. nisu priznali poraz i čestitali @avucic na pobedi. Nikada. Za razliku od njih, @avucic je čestitao svaki put - i kada je gubio sa minimalnom razlikom i kada su, mahinacijama i neprincipijelnim koalicijama kojima su otvoreno izigravali volju naroda, zadržavali vlast po svaku cenu.

- Vrhunac cinizma je da nam Đilas priča o formiranju Tužilaštva za borbu protiv korupcije javnih funkcionera! Čoveče, da TOK radi svoj posao, prvo bi se bavili tvojim prijavljenim bogatstvom od 619 miliona evra!

- Sinonim za korupciju priča o borbi protiv korupcije. Važno da je on "zaradio" 619 miliona evra za 10 godina vlasti, dok je u Srbiji nezaposlenost bila preko 26%, a prosečna plata 330 evra. Ali je @avucic loš danas kad je nezaposlenost 8% a prosečna plata viša od 1.000 evra.

- Samo od toga da krenemo. Da ne pominjemo auto-puteve, naučno-tehnološke parkove, kliničke centre, e-Upravu, brigu za penzionere, finansijsku podršku porodicama sa decom... Đilasa je brinula jedino finansijska podrška sebi i Multikomu.

