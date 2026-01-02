Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti

Новости онлине

02. 01. 2026. u 13:27

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabi reagovala je na izjavu predsednika SSP-a Dragana Đilasa da je spreman "zarad jedinsta da ne bude na budućoj listi" i da "Vučić neće priznati poraz na budućim izborima", a njenu objavu prenosimo u celosti.

БРНАБИЋ ОДГОВОРИЛА ЂИЛАСУ: Једини који никада нису били спремни да признају пораз на изборима су тајкуни и блокадери из бивше власти

Foto: Igor Marinković

- Jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti, na čelu sa Đilasom. Nikada od 2012. nisu priznali poraz i čestitali @avucic na pobedi. Nikada. Za razliku od njih, @avucic je čestitao svaki put - i kada je gubio sa minimalnom razlikom i kada su, mahinacijama i neprincipijelnim koalicijama kojima su otvoreno izigravali volju naroda, zadržavali vlast po svaku cenu.

- Vrhunac cinizma je da nam Đilas priča o formiranju Tužilaštva za borbu protiv korupcije javnih funkcionera! Čoveče, da TOK radi svoj posao, prvo bi se bavili tvojim prijavljenim bogatstvom od 619 miliona evra!

- Sinonim za korupciju priča o borbi protiv korupcije. Važno da je on "zaradio" 619 miliona evra za 10 godina vlasti, dok je u Srbiji nezaposlenost bila preko 26%, a prosečna plata 330 evra. Ali je @avucic loš danas kad je nezaposlenost 8% a prosečna plata viša od 1.000 evra.

- Samo od toga da krenemo. Da ne pominjemo auto-puteve, naučno-tehnološke parkove, kliničke centre, e-Upravu, brigu za penzionere, finansijsku podršku porodicama sa decom... Đilasa je brinula jedino finansijska podrška sebi i Multikomu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"