PRVI SNIMCI EKSPLOZIJA U KARAKASU: Detonacije odjekuju glavnim gradom Venecuele (VIDEO)

U RANIM jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.

Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Društvena vreža "Iks", preplavljena je snimcima eksplozija u Venecueli. Na jednom od snimaka možemo videti helikoptere tipa CH-47 Činuk (Chinook), kako patroliraju.

Hava savunma nerede Chiinoklar Karakas'ta devriye atıyor



Venezuelapic.twitter.com/A9UCbđoyU — Bartu Eken (@bartueken7) January 3, 2026

Stanovnici koje je eksplozija probudila, podelili su straične video snimke eksplozija.

🔥 Dünya ABD sayesinde güne savaşla başladı. ABD’nin Venezuela Karakas’ı vurma anına dair en yakın görüntüler. pic.twitter.com/Dlo1kLiIVB — Sercan SAĞLAM (@SercanSaglam01) January 3, 2026

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri



📍 ABD, Venezuela Ordusu Havacılığının merkezi olan Caracas'taki Generalissimo Francisco de Miranda Hava Üssü'ne saldırdı. pic.twitter.com/flBQrmgYMQ — SavunmaTR (@SavunmaTR) January 3, 2026

Venezuela



Karakas'ta en az 3 nokta vuruldupic.twitter.com/oOoLQoHa0A — Bartu Eken (@bartueken7) January 3, 2026

🇻🇪🇺🇸‼️ — SIGUEN LOS BOMBARDEOS EN CARACAS.



HA LLEGADO EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA.pic.twitter.com/G5sbsqAUDK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.

Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.

