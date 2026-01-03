Svet

PRVI SNIMCI EKSPLOZIJA U KARAKASU: Detonacije odjekuju glavnim gradom Venecuele (VIDEO)

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 08:02

U RANIM jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.

ПРВИ СНИМЦИ ЕКСПЛОЗИЈА У КАРАКАСУ: Детонације одјекују главним градом Венецуеле (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/SercanSaglam01

Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Društvena vreža "Iks", preplavljena je snimcima eksplozija u Venecueli. Na jednom od snimaka možemo videti helikoptere tipa CH-47 Činuk (Chinook), kako patroliraju.

Stanovnici koje je eksplozija probudila, podelili su straične video snimke eksplozija.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.

Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.

UHAPŠEN PIROMAN NA NOVOM BEOGRADU: Zapalio lokal, velika šteta

