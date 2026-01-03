PRVI SNIMCI EKSPLOZIJA U KARAKASU: Detonacije odjekuju glavnim gradom Venecuele (VIDEO)
U RANIM jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.
Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.
Društvena vreža "Iks", preplavljena je snimcima eksplozija u Venecueli. Na jednom od snimaka možemo videti helikoptere tipa CH-47 Činuk (Chinook), kako patroliraju.
Stanovnici koje je eksplozija probudila, podelili su straične video snimke eksplozija.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.
Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.
BONUS VIDEO:
UHAPŠEN PIROMAN NA NOVOM BEOGRADU: Zapalio lokal, velika šteta
Preporučujemo
EKSPLOZIJE POTRESLE GLAVNI GRAD VENECUELE! Karakas bez struje, čuju se avioni i snažna buka
03. 01. 2026. u 07:45 >> 08:23
"VENECUELA JE SPREMNA" Maduro: Vlada je otvorena za pregovore sa SAD
02. 01. 2026. u 16:02
VENECUELA POD NIKAD VEĆIM PRITISKOM: Amerika cilja energetske firme i tankere za naftu
31. 12. 2025. u 22:38
PROBIJAJU TRAMPOVU BLOKADU: Tankeri s naftom i dalje stižu u Venecuelu
30. 12. 2025. u 19:11
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)