SOBA SEĆANJA NA FAMILIJU, PRUGU I RATNE HEROJE: Neobičan privatni muzej u Ćelijama kod Lajkovca sa 3.000 eksponata otvorila je Vera Popović

U ĆELIJAMA kod Lajkovca, u zaseoku Vreline pored Ibarske magistrale, Vera Popović (77) je u kući na očevini oformila muzej sa više od 3.000 eksponata, vezanih za njenu familiju, rodno selo, ali i čuvenu Kolubarsku bitku, koja je vođena i na obližnjem Vrače-brdu. U sobi, u prizemlju, Vera je sabrala sve što je pronašla u zaostavštini svojih roditelja, u starim kutijama, na tavanu, te iznela na svetlost dana.

Foto B. Puzovic

Na, za tu namenu, izrađenim policama, nalaze se fotografije, porodično stablo Jevtića od kojih potiče, a koji su u Ćelije pre skoro dva veka došli iz Bajine Bašte, suveniri, predmeti za svakodnevnu upotrebu iz davnih vremena, razglednice, lične stvari njenih roditelja, stričeva, metalni novac sa svih strana sveta koji je Vera, tokom turističkih poseta, sakupljala. Tu je i zbirka više od 300 kašičica - suvenira, iz mnogih gradova širom zemaljske kugle, među kojima ima i pravih rariteta.

- Ima mnogo predmeta vezanih za železnicu i prugu, za koje sam izuzetno vezana, jer je moj deda Velisav bio pružni radnik, a otac Đorđe mašinovođa - kaže Vera, koja je do penzije radila u Urbanističkom zavodu grada Beograda. - Tu su i lični predmeti, dnevnik, vojna legitimacija mog strica Jordana, pilota Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini koji je, na žalost, mlad poginuo u nesreći na pruzi. Tu su i predmeti koji sećaju na moju majku Kosanu, sestre Radu i Miru.

Sakupila je Vera i brojne predmete vezane za Kolubarsku bitku, briljantnu pobedu srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Na Vrače-brdu, ponad Ćelija, vođene su najljuće borbe, tu je, na Čovki, poginuo i Dimitrije Tucović...

- Sve predmete iz bitke, čaure, metke, metalnu dugmad vojnih uniformi, pronašla sam na licu mesta, na Vrače-brdu - kaže Vera. - Poseban deo mog muzeja pripada znamenitom književniku Radovanu Belom Markoviću, poreklom iz Ćelija, mom školskom drugu u nižim razredima, za koga me vežu najlepša sećanja iz detinjstva. Ova zbirka je drugi spomenik mojim precima i nastaviću, dok mogu, da je obogaćujem novim predmetima. Presrećna sam što je moja desetogodišnja unuka Elsa koja živi u Barseloni, u Španiji, veoma zainteresovana za ovu zbirku i sigurna sam da će nastaviti moje delo.

Pesak sa svih kontinenata DOSTA sam putovala po svetu i otuda sam, sa čuvenih plaža, donosila u teglicama po malo peska, kaže Vera. U kolekciji ima pesak sa Maldiva, Kariba, iz Egipta, Maroka, Kostarike... Ipak, počasno mesto zauzimaju predmeti vezani za železnicu, jer je ona Veru i njene sestre othranila.