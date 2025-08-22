JKP "NOVOSADSKA TOPLANA" PRIVODI KRAJU PRIPREME ZA PREDSTOJEĆU GREJNU SEZONU Obnavljaju vrelovode

VREMENSKI period između grejnih sezona JKP "Novosadska toplana" koristi za obavljanje redovnih godišnjih remonta postrojenja, kao i za revitalizaciju, odnosno unapređenje celokupnog daljinskog sistema.

Z. Grumić

U prvom planu je, saznajemo, obnova gradske vrelovodne mreže, što je posao koji može da se obavi samo u periodu kada nema isporuke toplotne energije za grejanje.

Kapaciteti U OKVIRU sistema JKP "Novosadske toplane" radi šest postrojenja, a novoizgrađena sedma - "Majevica" - kako je ranije najavljeno, trebalo bi da bude otvorena do početka predstojeće grejne sezone. Tokom aktuelne građevinske sezone, Novi Sad je dobio i desetak vrelovodnih priključaka za novoizgrađene objekte.

- Ove sedmice počela je rekonstrukcija vrelovoda na Limanu, u bloku omeđenom Šekspirovom ulicom i Bulevarom despota Stefana. Dok traju ti radovi obustavljen je saobraćaj na raskrsnici Bulevara, krak do studentskog doma "Car Lazar"/Novi "B", i Šekspirove ulice. Takođe, privremeno je obustavljeno i parkiranje vozila u delu saobraćajnice kod studentskog doma - precizirala je Ivana Stanimirović iz pomenutog JKG, napominjući da bi posao trebalo da bude završen do 12. septembra.

U međuvremenu, započeta je i izgradnja vrelovodnih priključaka za objekte u ulicama Miše Dimitrijevića i Jug Bogdana, zbog čega su takođe uvedene izmene u saobraćaju.

Podsetnik IZ "Novosadske toplane" podsećaju korisnike usluga da, u okviru priprema za predstojeću grejnu sezonu, provere ispravnost kućnih instalacija. Ukoliko već izvode radove, trebalo bi da ih privode kraju i odjave nadležnoj službi najkasnije do 1. septembra, kako bi sve bilo spremno za nesmetano i pravovremeno obavljanje pripremnih radnji JKP. Za to im je, kao i za ostala eventualna pitanja, na raspolaganju telefonski broj 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa.

Nešto ranije počela je rekonstrukcija vrelovodne mreže na Trgu Majke Jevrosime i u Ulici Boška Vrebalova na Detelinari. Nadležni kažu da se ti radovi odvijaju planiranom dinamikom. Već je okončana izgradnja magistralnog vrelovoda duž Futoškog puta - za potrebe stanovnika Telepa - kao i rekonstrukcija vrelovoda u Bulevaru kralja Petra Prvog i u bloku između ulica Nikole Mirkova i Dimitrija Milovanova.