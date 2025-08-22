Srbija

JKP "NOVOSADSKA TOPLANA" PRIVODI KRAJU PRIPREME ZA PREDSTOJEĆU GREJNU SEZONU Obnavljaju vrelovode

Zdravko Grumić

22. 08. 2025. u 20:00

VREMENSKI period između grejnih sezona JKP "Novosadska toplana" koristi za obavljanje redovnih godišnjih remonta postrojenja, kao i za revitalizaciju, odnosno unapređenje celokupnog daljinskog sistema.

ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ПРИВОДИ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ Обнављају вреловоде

Z. Grumić

U prvom planu je, saznajemo, obnova gradske vrelovodne mreže, što je posao koji može da se obavi samo u periodu kada nema isporuke toplotne energije za grejanje.

Kapaciteti

U OKVIRU sistema JKP "Novosadske toplane" radi šest postrojenja, a novoizgrađena sedma - "Majevica" - kako je ranije najavljeno, trebalo bi da bude otvorena do početka predstojeće grejne sezone.

Tokom aktuelne građevinske sezone, Novi Sad je dobio i desetak vrelovodnih priključaka za novoizgrađene objekte.

- Ove sedmice počela je rekonstrukcija vrelovoda na Limanu, u bloku omeđenom Šekspirovom ulicom i Bulevarom despota Stefana. Dok traju ti radovi obustavljen je saobraćaj na raskrsnici Bulevara, krak do studentskog doma "Car Lazar"/Novi "B", i Šekspirove ulice. Takođe, privremeno je obustavljeno i parkiranje vozila u delu saobraćajnice kod studentskog doma - precizirala je Ivana Stanimirović iz pomenutog JKG, napominjući da bi posao trebalo da bude završen do 12. septembra.

U međuvremenu, započeta je i izgradnja vrelovodnih priključaka za objekte u ulicama Miše Dimitrijevića i Jug Bogdana, zbog čega su takođe uvedene izmene u saobraćaju.

Podsetnik

IZ "Novosadske toplane" podsećaju korisnike usluga da, u okviru priprema za predstojeću grejnu sezonu, provere ispravnost kućnih instalacija. Ukoliko već izvode radove, trebalo bi da ih privode kraju i odjave nadležnoj službi najkasnije do 1. septembra, kako bi sve bilo spremno za nesmetano i pravovremeno obavljanje pripremnih radnji JKP. Za to im je, kao i za ostala eventualna pitanja, na raspolaganju telefonski broj 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa.

Nešto ranije počela je rekonstrukcija vrelovodne mreže na Trgu Majke Jevrosime i u Ulici Boška Vrebalova na Detelinari. Nadležni kažu da se ti radovi odvijaju planiranom dinamikom. Već je okončana izgradnja magistralnog vrelovoda duž Futoškog puta - za potrebe stanovnika Telepa - kao i rekonstrukcija vrelovoda u Bulevaru kralja Petra Prvog i u bloku između ulica Nikole Mirkova i Dimitrija Milovanova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud