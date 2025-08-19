OD PAPRIKE PRAVE I TORTU!: Manifestacija u Ruskom Krsturu u čast "kraljice" ovdašnjih polja održana tokom vikenda

RUSKI Krstur, "prestonica" Rusina u Srbiji i selo čuvenih povrtara, bio je tokom vikenda u znaku 13. po redu "Dana krsturske paprike", manifestacije kojom se promoviše najpoznatiji proizvod ovdašnjih domaćinstava, ali i bogatstvo nacionalne kulture i tradicije.

foto T. Tamaš

Miris paprike se širio u polju, gde su je s proizvođačima obišli poljoprivredni stručnjaci i otkupljivači, ali i u centru sela, gde su u kazanima pripremana jela u kojima je ovo povrće glavni sastojak ili neizostavan začin. Posetioci svečanosti posluženi su punjenim paprikama, svadbarskim kupusom, pasuljem, kao i ribljim, svinjskim i ovčijim paprikašem. Ali i autentičnim specijalitetima od paprike, čije recepte čuvaju domaćice iz ovdašnjeg Udruženja žena "Bajka": pitom i tortom od paprike, "krsturskim punjenim fileom" sa pečenom paprikom, ajvarom od cepkanih paprika...

Bezmalo svako domaćinstvo u Ruskom Krsturu bavi se uzgojem paprike, kojom je ove godine zasađeno više od 350 hektara, pretežno crvene mesnate ajvaruše, zvane roga, a manjim delom babure.

- Berba se zahuktava i obećava dobar rod, a više od 80 odsto plodova biće u prvoj klasi, pa očekujemo i dobru otkupnu cenu - rekla je Dušica Oros, direktorka Zemljoradničke zadruge "Krsturska paprika".

Sveža paprika, kao i ona u teglama za zimnicu, uz ostalo sezonsko povrće, kao i voće, ali i raznovrsne proizvode domaće radinosti i starih zanata, bila je izložena na brojnim štandovima, koji su svedočili o marljivosti, svestranom bavljenju i maštovitosti lokalnog življa i ponekih izlagača iz okolnih mesta i opština.

- U drugoj polovini avgusta, zahvaljujući paprici, naše selo postaje turistička destinacija, pa smo tako i ove godine imali goste iz svih krajeva naše zemlje, kao i iz inostranstva - zadovoljan je sekretar MZ Ruski Krstur Mihajlo Pašo.

Damjan Miljanić, predsednik Opštine Kula, koja podržava "Dane krsturske paprike", istakao je da je ponosan što je ta manifestacija prerasla lokalne okvire i postala jedan od simbola ovog dela Bačke.

Praznik dobrog raspoloženja OD paprike je u Ruskom Krsturu napravljen praznik dobrog raspoloženja i zajedništva, koji upotpunjuju i dečji maskenbal inspirisan "kraljicom povrća", defile paradnih zaprega KK "Rusin" i gostiju ovog kluba, nadmetanja za najlepši štand i najteži plod roge (dosadašnji rekord je 466 grama), nastupi folklornih grupa... Kruna svetkovine su koncerti, koje su ove godine održali OK bend i "Kucurski bećari".