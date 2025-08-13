Srbija

POZIV GRAĐANIMA: Priprema se Plan razvoja kulture grada Požarevca

Dušanka Novković

13. 08. 2025. u 08:39

POŽAREVAC – Građani Požarevca u više navrata dobili su mogućnost u učestvuju u kreiranju bitnih dokumenata i projekata

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА: Припрема се План развоја културе града Пожаревца

D.N.

Ovog puta mogu da učestvuju i u izradi Plana razvoja kulture grada Požarevca, dostavljanjem svojih ideja i sugestija. Predloge za izradu ovog strateškog dokumenta, kao i pitanja ukoliko postoje neke nejasnoće, treba da pošalju mejlom na adresu strategija.kultura@pozarevac.rs.

