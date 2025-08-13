Srbija

OREZIVANJE DRVEĆA: Uklanjaju se oštećene grane u centru grada

Dušanka Novković

13. 08. 2025. u 08:37

POŽAREVAC – U Požarevcu se ovih dana orezuju grane sa krošnji u centru grada, za koje je procenjeno da mogu biti opasne po prolaznike.

ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА: Уклањају се оштећене гране у центру града

D.N.

Brojno drveće pretrpelo je oštećenja tokom olujnog nevremena od 26. jula, kada su u gradskom parku neka stabla iščupana iz zemlje, zajedno sa korenom. Od tada su iz parka odnešena sva popadala stabla, a sada se uklanjaju oštećene grane i sa drveća ostalih zelenih površina.

