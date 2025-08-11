Srbija

SKRAĆENO RADNO VREME: Molerski radovi u kraljevačkoj biblioteci

Goran Ćirović

11. 08. 2025. u 12:32

Zbog izvođnja molerskih radova, sutra će biti skraćeno radno vreme Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu.

СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ: Молерски радови у краљевачкој библиотеци

G.Šljivić

Kako je saopšteno iz ove ustanove, radno vreme biblioteke u utorak, 12. avgusta, biće od 8 do 14 sati.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)