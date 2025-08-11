NAJNOVIJE ANALIZE: Voda na plaži „Topoljar“ u Kostolcu nije za kupanje

PREMA poslednjim analizama Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu, voda na kostolačkoj plaži „Topoljar“ nije ispravna i zbog toga se ne preporučuje za kupanje.

D.N.

Voda je fizičko-hemijski ispravna, ali ne i mikrobiološki, zbog čega nije ni za plivanje, ni za rekreaciju. Ova plaža na kostolačkom Dunavcu jedna je od najposećenijih u Braničevskom okrugu, pa se voda u njoj redovno uzorkuje i analizira.