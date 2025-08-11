Srbija

NAJNOVIJE ANALIZE: Voda na plaži „Topoljar“ u Kostolcu nije za kupanje

Dušanka Novković

11. 08. 2025. u 10:38

PREMA poslednjim analizama Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu, voda na kostolačkoj plaži „Topoljar“ nije ispravna i zbog toga se ne preporučuje za kupanje.

НАЈНОВИЈЕ АНАЛИЗЕ: Вода на плажи „Топољар“ у Костолцу није за купање

D.N.

Voda je fizičko-hemijski ispravna, ali ne i mikrobiološki, zbog čega nije ni za plivanje, ni za rekreaciju. Ova plaža na kostolačkom Dunavcu jedna je od najposećenijih u Braničevskom okrugu, pa se voda u njoj redovno uzorkuje i analizira.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENJU UVEĆANE PROSTATE

LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENjU UVEĆANE PROSTATE