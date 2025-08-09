KIKINĐANI VEČERAS IZLAZE NA KORZO: Posle šetnje sledi disko-veče na Starom jezeru (FOTO)

VEČERAS će u Kikindi ponovo, kao nekada, biti organizovana šetnja korzoom. Okupljanje je zakazano kod Katoličke crkve, gde će biti postavljena i izložba starih fotografija sa korzoa, a potome će se krenuti u romantičnu šetnju koja podseća na prošlo vreme.

Foto: R. Šegrt

Građani svih generacija ići će do nekadašnjeg bioskopa „Zvezda“, pa će od sadašnjeg kružnog toka proći pored Doma JNA i Narodne biblioteke, zatim pored nekadašnje gradske kafane „Kasina“, koja je bila preteča današnjih kafića, pa sve do centra grada, odnosno do Pravoslavne crkve. Biće to još jedna romantična šetnja sećanja na vreme sedamdesetih i osamdesetih godina, kada je izlazak na korzo bio vrlo popularan, označavao je početak noćnog života mladih Kikinđana i najvažnije mesto susreta, upoznavanja, zaljubljivanja i ljubavnih veza.

Foto: R. Šegrt Izložba starih fotografija

Nakon šetnje, koja počinje u 19 sati, u 21 sat će na Starom jezeru biti organizovano disko-veče, na kojem će popularni Đ Sava Grabić, puštati muziku iz navedenog perioda uz koju su uživale generacije Kikinđana u disko klubu „Delfin“. Kikindski korzo oživela je istoimena grupa na društvenim mrežama, a onda je ovaj program prihvatila Turistička organizacija grada i uvrstila ga u sadržaj „Kikindskog leta“.