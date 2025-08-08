NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE U PARAĆINU: Evo u kojim ulicama će biti radova na mreži
U NASTAVKU radova na redovnom održavanju niskonaponske mreže početkom naredne sedmice, nadležna Elektrodistribucija najavila je raspored planskih isključenja na teritoriji paraćinske opštine.
Bez električne energije u utorak, 12. avgusta, od 9 do 11 časova biće potrošači u ulicama Prote Mateje Nenadovića, Uroša Predića, Milojka Lešjanina, Milana Rakića, Sutjeskoj, kao i u delu Kralja Dragutina, Ilije Gojkovića i Dimitrija Marjanovića.
Istog dana od 9 sati isporuka električne energije biće privremeno obustavljena i korisnicima u selu Ratare.
U sredu od 10.30 sati struje neće biti u gradu u Knez Mihajlovoj ulici, te u jednom delu Stefana Prvovenčanog.
