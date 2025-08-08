Srbija

PANTELEJMONSKI DANI: Manifestacija u porti Crkve Svetog Nikole

Dušanka Novković

08. 08. 2025. u 09:52

ŽABARI – U nedelju, 10. avgusta, u Aleksandrovcu kod Žabara održaće se „Pantelejmonski dani“, 21. po redu.

ПАНТЕЛЕЈМОНСКИ ДАНИ: Манифестација у порти Цркве Светог Николе

D.N.

Na programu su kuvanje ribljeg paprikaša i svadbarskog kupusa, kao i etno, folklorni i muzički program. Manifestacija se održava u porti Crkve Svetog Nikole, od 14 sati. Organizatori su Centar za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“ Žabari, KUD „Aleksandrovac“, Udruženje žena „Moravski biseri“ i Crkvena opština Aleksandrovac.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje