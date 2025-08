BOLJI USLOVI PUTOVANJA: Završena rekonstrukcija puta od Stapara do Prugrevice

RADOVI na rekonstrukciji lokalnog puta o Stapara do Prigrevice završeni su, a na putu broj 410, zakrpljene su rupe, preko kojih je nanet noseći sloj asfalta, uređene su bankine i postavljene vertikalna i horizontalna signalizacija.

FOTO: Grad Sombor

Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora prilikom obilaska ove saobraćajnice, zajedno sa predstavnicima Grada Sombora, opštine Apatin i izvođača radova, istakao je da je još jedan važan projekat koji povezuje dve lokalne samouprave završen i da će doprineti kvalitetu života svim sugrađanima koji koriste ovu saobraćajnicu.

- Velika mi je čast što je ovo treći zajednički projekat koji otvaram s predsednicom opštine Apatin Dubravkom Korać - rekao je Ratković, dodajući da je u saobraćaj puštena deonica lokalnog puta od Stapara do Prigrevice koju je finansiralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobili smo još jednu prelepu deonicu između opštine Apatin i Grada Sombora. Pored novoizgrađenog puta od Bačkog Monoštora do Kupusine, od rekonstruisane državnog puta od Sombora do Apatina, dobili smo još jedan rekonstruisan lokalni put koji povezuje naše dve lokalne samouprave i koji će značiti svim stanovnicima i ljudima koji ovaj put koriste.

Predsednica opštine Apatin Dubravka Korać zahvalila se Republici Srbiji na podršci i sredstvima kojima je još jedna veza između Apatina i Sombora modernizovana i uređena.

- Kao što smo obećali pre nešto manje od dva meseca, završen je put između Prigrevice i Stapara, odnosno put koji povezuje opštinu Apatin i Grad Sombor -rekla je Korać. - Pre svega, ovaj put je od izuzetnog značaja za naša dva mesta i bilo je neophodno da se rekonstruiše i pruži našim sugrađanima bolje uslove putovanja. Zahvaljujem se Republici Srbiji na podršci i investiciji, kao i izvođaču radova na ispoštovanim rokovima, ali i kvalitetu radova u koji će se uveriti svi sugrađani koji koriste ovaj put.

Grad Sombor nastavlja sa uređenjem saobraćajne infrastrukture, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima, a sve u cilju poboljšanja uslova kojima se vrši transport ljudi, robe i usluga, a ujedno i poboljšava životni standard građana.