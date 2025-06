BITKA PROTIV KRPELJA I KOMARACA: Akcija suzbijanja u Vranju sutra i prekosutra

Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu sprovešće ove nedelje akciju suzbijanje sa zemlje odraslih formi komaraca i krpelja na teritoriji Grada Vranja.

Tretman krpelja biće obavljen u petak 27. juna u periodu od 6 do 9 sati. Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje biće obavljen u četvrtak 26. juna od 19 do 23 sata i u petak 27. juna takođe od 6 do 9 sati, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Iz kompanije navode da je neophodno da pčelari preduzmu određene mere za zaštitu pčela. Ukoliko nije moguće njihovo izmeštanje: noć pre tretmana pčele treba zatvoriti; ventuse na košnicama ostaviti otvorene; ispod poklopne daske, u hranilice sipati čistu pijaću vodu; poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela; ako su izuzetno visoke vrućine košnice hladiti vodom; ujutru nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.