MUZEJ I EDUKATIVNI CENTAR UZ POMOĆ POKRAJINE: Pokrajinska vlada podržava Ergelu Kelebija

Za razvoj turizma u Vojvodini iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je oko milijardu dinara, a značajna sredstva usmerena su ka Ergeli Kelebija, gde će uskoro biti izgrađen novi muzej konjarstva.

foto:TV Subotica

– Pokrajinska vlada je do sada uložila 7,2 miliona dinara u Ergelu Kelebija i spremni smo da podržimo i realizaciju projekta budućeg muzeja, koji bi na savremen i interaktivan način predstavio bogatu zbirku kočija i konjičke tradicije, pre svega mladima – poručila je Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade. - Kada pričamo o velikim potencijalima Vojvodine, svi pričamo o poljoprivredi, i to je nekako prirodno da tu očekujemo nekakav napredak i prihod, ali turizam je jedan od još uvek nedovoljno iskorišćenih potencijala i upravo projekti poput ovog doprineće azvoju aktivnog i manifestacionog turizma. Naša želja je da konjički turizam postane jedan od prepoznatljivih turističkih brendova Vojvodine.

Ergela Kelebija je odavno poznata širom Evrope po uzgoju konja rase lipicaner, a od prošle godine imaju i andaluzijske konje. Sa druge strane, neprestano se razvija i turistički deo.

- Ideja nam je da u nekoj skorijoj budućnosti napravimo edukativni centar posvećen konjarstvu, koji bi bio jedna zaokružena celina, gde bi posetioci svih generacija imali priliku da se susretnu sa kočijama, sa istorijom konja, konjarstva. Mi volimo sve to da sačuvamo od zaborava, a posetioci bi mogli da vide konje, čime se oni hrane, koji su to stari zanati povezani sa konjarstvom. Zato planiramo muzej koji će biti i edukativni centar, a sve to će biti protkano audio i vizuelnim efektima, kako bi pratili moderne trendove u pogledu muzejskih eksponata - najavljuje Danilo Uzelac, direktor Ergele Kelebija.