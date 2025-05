"HVALA VUČIĆU NA ŠANSI DA RADIMO": Posle posete predsednika Srbije Leskovcu, dve medicinske sestre dobile posao

MEDICINSKE sestre Indira Demirović i Marija Cenić, koje su se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, tokom nedavnog razgovora sa građanima u leskovačkom Narodnom pozorištu, požalile da ne uspevaju da dođu do stalnog radnog angažovanja, dobile su posao u ovdašnjoj Opštoj bolnici.

foto: Grad Leskovac

Indira je na stalni radni odnos čekala 11 godina i tokom pandemije korone bila je angažovana posredstvom javnih radova, a Marija je čak 14 leta bezuspešno konkurisala na više mesta. Obe su, inače, bile odlične učenice Medicinske škole u Leskovcu i majke su troje, odnosno četvoro dece.

Indira je počela da radi u hirurškoj ambulanti, a Marija na ginekološko-akušerskom odeljenju, kao babica...

- Kada je predsednik došao u Leskovac, odlučila sam da pokušam da razgovaram sa njim i odmah sam videla da je otvoren i spreman da sasluša. Nadala sam sam se poslu i dobila ga u veoma kratkom roku. Kolege su me lepo prihvatile i trudiću se da opravdam poverenje - kaže Indira Demirović.

Ovakav epilog mnogo znači i Marijinoj šestočlanoj porodici, koja je bila iznenađena brzinom poziva iz Opšte bolnice...

- Suprug me je posavetovao da razgovaram sa predsednikom i nisam se mnogo dvoumila, mada mnogi nisu verovali da ću imati priliku za to. Sada zahvaljujem i Kabinetu Aleksandra Vučića, jer su brzo odgovarali, a ja, kao majka četvoro mališana i akušerska sestra, nabolje znam koliko je porodiljama važna podrška medicinskog osoblja i koliko to iskustvo može da utiče na odluku o proširenju porodice. Zato bih volela da na odeljenju u koje su me primili svakog dana bude sve više novorođenčadi - zaključuje Marija, napominjući da radi u već renoviranom krilu leskovačke Opšte bolnice.