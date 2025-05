ZIBEN SE NA TRAKTORU ODMARA: Za domaćina iz Despotovca, Darka Miladinovića, sezona traje 365 dana u godini

ZA Darka Miladinovića (39), zvanog Ziben, iz Velikog Popovića kod Despotovca malo je reći da je vredan.

Foto:Z.Gligorijević

Ovom izuzetno radnom momku sezona traje 365 dana u godini od 8 izjutra do mraka. Preko zime uslužno orezuje voće, potom dva dana frezira bašte, zatim poseje svoje njive, a onda do jeseni kosi travu i održava dvorišta. Čim to završi, počinje da cepa drva.

Kod kuće je samo kad su mu krsna slava, Veliki petak i Božić. Njegova porodica, jedina je u selu iz koje niko nije radio u firmi, niti je imao pomoć nekog ko je bio na privremenom radu u inostranstvu, što je slučaj sa ostalima koji se bave poljoprivredom.

- Na četiri hektara sejem kukuruz i pšenicu, sam orem, baliram seno i održavam poljoprivrednu mehanizaciju. Dok radim na traktoru, ja se odmorim. Profesionalnim trimerima kosim šezdesetak dvorišta u despotovačkoj i svilajnačkoj opštini, Jagodini i okolini. To mi je omiljeni posao. Danonoćno bih mogao da kosim. Voće sam orezivao čak u Kniću. Ne volim baš da sečem ogrevna drva, ali sam lane profesionalnim cepačem nacepao 180 metara. Kad čovek hoće, sve može - kaže Darko.

Supruga - podrška i oslonac DARKOVA supruga Milena Miladinović (26), rodom iz Kušiljeva kod Svilajnca, pomaže mu gotovo u svim poslovima. Potiče iz porodice sa osmoro dece i od sedme godine je radila za dnevnicu. - Darku pomažem u košenju, utovaram, istovaram šta treba, naučila sam da vozim traktor. Pored toga, radim sve kućne poslove i čuvam decu. Ali, ni meni ništa nije teško, jer radim za svoju porodicu - kaže Milena.

Lepotu u svim ovim poslovima nalazi u kontaktu sa narodom i zbog toga što ne zavisi od gazde, niti od direktora firme. Svi ga vole, jer je pozitivan, zato što drži obećanje, domaćinski obavlja svaki posao i što nije skup. Kada radi za zemljake iz inostranstva, pošalje fotografiju da vide kako je uradio.

- Počeo sam da radim sa 14 godina, jer je deda Stanimir nastradao u nesreći, a oca Miomira nisu interesovale poljoprivredne mašine. Morao sam da nastavim da radim ono što je deda radio, da bi domaćinstvo napredovalo. Kada bih se bavio samo jednim poslom, ne bih mogao da izdržavam porodicu. Sa prvom suprugom 14 godina nisam imao dece. Oženio sam se Milenom sa kojom sam dobio ćerku i sina. Sada ne samo da imam čime da radim, već imam i za koga da radim, pa imam još jaču volju za poslom - iskren je Darko.