(NE)ŽELJENE TABLICE NA VOZILIMA: Izdaci i gužve zbog prelaska sa odrednice Sombora na skraćenicu KU

VOZILA u Kuli od 5. maja ove godine više neće nositi oznaku SO, nego KU na svojim registarskim tablicama.

To znači da je kulska opština prestala da bude u sastavu somborskog registarskog područja, što je potvrđeno izmenom Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, a obrazloženo efikasnijom identifikacijom vozila po teritorijalnoj pripadnosti.

Kuljani su se ranijih godina bunili što nemaju svoje registarske tablice, navodeći da ih imaju mnogo manje opštine nego što je njihova, ali sad, kad su ih dočekali, negoduju što nisu pitani pre donošenja takve odluke, ističući da će njena primena stvoriti nepotrebne troškove vlasnicima četvorotočkaša, motocikala i priključnih vozila, kao i gužve na šalterima za registraciju u Policijskoj stanici i znatno otežati poslovanje preduzeća i privrednih društava koji se bave transportom roba, usluga i putnika.

- Vlasnici vozila koji već poseduju SO tablice ne moraju da ih menjaju dokle god su važeće. Nova oznaka KU koristiće se samo za vozila kojima istekne sadašnja registracija ili iz nekih drugih razloga, kao što su oštećenja ili krađa tablica – poručeno je iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Kula.

Predsednik Opštine Damjan Miljanić kaže da je Kula uvedena u spisak registarskih područja na osnovu zaključka Opštinskog veća, koje je 2023. godine Ministarstvu unutrašnjih poslova uputilo na razmatranje elaborat o veličini opštine i broju vozila. Procenjuje se da Kula, sa 35.592 stanovnika prema poslednjem popisu, ima oko 14.000 vozila.

- Vlasnici vozila će za zamenu registarskih tablica i nalepnica, kao i za nove saobraćajne dozvole morati da izdvoje oko 5.400 dinara, a biće izloženi i čekanju, i to pred početak godišnjih odmora, jer će dnevno biti oko 80 zahteva za preregistraciju, a Policijska stanica u Kuli nema ni tehničke, ni ljudske kapacitete za ovaj obiman posao – predočio je Rade Obradović, čelnik GG „Kritična masa“ i pravnik u agenciji za tehnički pregled, registraciju i osiguranje vozila „Autotest“. On je zatražio da odluka o promeni tablica bude stavljena van snage, ali opštinsko rukovodstvo to nije uvažilo.

Obradović je upozorio na ogromne izdatke koje će firme za transport, špediciju i prevoz putnika imati zbog promene tablica, licenci za vozače i usklađivanja druge dokumentacije.

- Znatno veći od tih troškova biće gubitak zbog prekida posla, jer će kamioni stajati najmanje mesec dana dok ne stignu licence – rekao je, za „Novosti“, Dragan Pavićević, direktor preduzeća „DP Zaliv“ u Crvenki, koje se bavi međunarodnim transportom robe.