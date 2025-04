TRKA BEOGRAD-BANJA LUKA: Biciklisti 23. aprila voze i kroz Požarevac

Ovogodišnja biciklistička trka Beograd-Banja Luka startuje 23. aprila i tog dana proći će i kroz Požarevac.

D.N.

Narednog dana vozi se od Obrenovca do Zvornika, a 25. aprila od Bratunca do Vlasenice. U završnici, 26. aprila, na programu je poslednja etapa od Doboja do Banja Luke. U ovoj trci učestvuju biciklisti iz 40 država, koji će preći ukupno 600 kilometara.