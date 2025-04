U TOKU UPIS MALIŠANA U DESPOTOVAČKE VRTIĆE: Konkurs i prijavljivanje rok do 31. maja

Predškolska ustanova “Rada Miljković” Despotovac objavila je konkurs za prijem dece za 2025/2026 godinu.

Foto:despotovački ertić

Prijava dece za upis u pripremno-predškolski program za školsku 2025/2026 godinu u PU “Rada Miljković”, kao i prijava mlađe dece na terenu radi formiranja vaspitnih grupa, trajaće do 31. maja.

Prijava za upis dece se podnosi elektronski, na portalu e-uprave, putem usluge e-vrtić, a izuzetno upis dece može da se izvrši neposredno u prostorijama vrtića.

Upis dece radi pohađanja pripremnopredškolskog programa za 2025/2026 godinu obavezan je za decu rođenu u periodu od 1. marta 2019. godine do 29. februara 2020. godine. Roditelj, odnosno staratelj, dužan je da upiše dete starosti od pet i po do šest i po godina u predškolsku ustanovu do 31. maja.

Prijava dece za celodnevni boravak vrši se tokom cele godine.