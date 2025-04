DAN KAD SU NATO BOMBE UBILE OLEGA: Novosađani položili venac u znak sećanja na sugrađanina stradalog pre 26 godina u rušenju Varadinskog mosta

PREDSEDNICA Skupština Grada Novog Sada Dina Vučinić danas je položila venac kraj spomen-ploče u znak sećanja na poginulog sugrađanina Olega Nasova, koji je nastradao 1. aprila 1999. godine, tokom NATO bombardovanja i rušenja starog Varadinskog mosta.

Pres služba Skupštine grada

- Rakete silnika, zaslepljenih mržnjom i željom da slome i ponize jednu malu ali ponosnu zemlju, srušile su pre 26 godina Varadinski most i ubile našeg sugrađanina Olega Nasova, tri meseca pre nego što mu se rodio sin. Olegovo mučko ubistvo bilo je strašni zločin u sramnom, surovom i sistematskom ubijanju Novog Sada, na koji su izručeni tovari bombi – rekla je Dina Vučinić nakon polaganja venca.

Ona je tom prilikom podsetila da je dva dana posle rušenja Varadinskog srušen je Most slobode kao i da je Žeželjev most gađan čak pet puta, sve dok i on nije porušen u noći 26. aprila i tako je Novi Sad ostavljen bez vode i gasa. Hiljade ljudi nisu mogli doći do bolnica a reku su prelazili skelom, podsetila je predsednica novosadske Skupštine grada.

- Danas, 26 godina kasnije, dok se sećamo nevine i surove smrti Olega Nasova i odlučno osuđujemo zločin bombardovanja, možemo da kažemo da nisu uspeli u svojoj mračnoj nameri. Obnovili smo sva tri porušena i gradimo još tri nova mosta. Novi mostovi su trijumf borbe za budućnost i napredak Novog Sad - poručila je Dina Vučinić.