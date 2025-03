"SPOTAKLI" SE O BEHATON KOCKE: Lokalna samouprava u Kuli izgubila spor sa izvođačem radova iz Subotice

BEHATON kocke, koje su od Ulice Josipa Kramera trebalo da naprave moderno gradsko jezgro, pretvorile su se u svojevrsni kamen spoticanja lokalne samouprave, na čiju adresu je nedavno stigla presuda Privrednog apelacionog suda u Beogradu - o izgubljenom sporu s izvođačem radova, vrednom 7,2 miliona, uz plaćanje zatezne kamate počev od 5. jula 2021. i parničnih troškova u iznosu od 783.355 dinara.

foto Ž. Vorinski

Zbog ovakvog epiloga, tokom sednici Skupštine opštine u Kuli, održane 17. marta, predstavnici GG "Kritična masa" zatražili su da se formira anketni odbor koji bi preispitao kako je ugovorena i urađena rekonstrukcija Kramerove ulice. Odbornička većina nije prihvatila taj predlog, a prvi čovek lokalne samouprave, Damjan Miljanić, najavio je da će "posle dobijanja neprijatne presude Opština podneti krivičnu prijavu" - ne precizirajući protiv koga.

Podsetimo, Kramerova ulica, koja je popločana tokom 2016, u decembru iste godine predata je Kuljanima kao atraktivna pešačka zona. Ali, podloga se ubrzo rasklimala, pa su behaton kocke tokom 2017, u dva navrata, vađene i ponovo preslagane, uz pojačanu zbijenost. Ispotavilo se, međutim, da se i posle toga podižu i iskaču...

Odgovornost PRVI čovek GG "Kuljani i naš grad", Zlatko Ostojić, podsetio je da će propusti u rekonstrukciji Kramerove ulice biti plaćeni iz džepova građana, a za to je, uz Milojičića, prozvao i Miljanića, koji je u to vreme takođe bio deo opštinske vlasti. - Krivična prijava će, verovatno, biti podneta protiv nekog iz Nadzornog organa tog posla, ali osim te pravne, postoji i politička odgovornost - smatra Ostojić.

Kako je navedeno u presudi, preduzeće iz Subotice, kao izvođač radova, ukazivalo je da problem nije u kvalitetu urađenog posla, nego u odabiru behaton kocaka, pa su one 2018. zamenjene novim. Sud je naložio da se taj dodatni posao, koji je završen u avgustu iste godine, posebno plati - bez obzira na to što je usmeno dogovoren. Istovremeno, odbačen je prigovor opštinskog pravobranioca da je potraživanje zastarelo i da je naručilac mogao da proširi obim radova do pet odsto ugovorene cene od 53 miliona i 39.190 dinara, koja je kasnije povećana na 68,2 miliona.

Navode iz tužbe, koju je izvođač radova podneo u julu 2021, potvrdio je i bivši predsednik Opštine, Perica Videkanjić, potpisnik svih ugovora o rekonstrukciji Kramerove ulice. Pozivima suda nije se odazivao ondašnji i sadašnji predsednik SO, Velibor Milojičić.

- Presuda na štetu Opštine biće predmet razmatranja eksterne revizije lokalnog budžeta, za čije smo angažovanje doneli odluku tokom poslednje sednice Skupštine - poručuje Milojičić.