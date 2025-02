ĐACI VEŠTO SAVLADALI LED: Takmičenje u klizanju okupilo 200 jagodinskih đaka (FOTO)

ĐACI OŠ "Boško Đuričić’’ bili su najbolji na 18. takmičenju u klizanju, a u konkurenciji srednjih škola pobedila je Srednja tehnička škola “Nikola Tesla”.

Foto:Z.Gligorijević

Tradicionalno takmičenje u klizanju, održano na gradskom klizalištu u Jagodini, okupilo je 200 osnovaca i srednjoškolaca sa teritorije grada i okolnih sela. Gradsko klizalište uspešno radi već dve decenije, a na njemu je hiljade dece naučilo da kliza, a mnogi su usavršili ovu veštinu.

-Sećam kada je naš pokojni predsednik Dragan Marković Palma, videvši slična klizališta u inostranstvu i u Beogradu, rešio da slično donese i u Jagodinu. U početku je to bilo malo čudno. Međutim, posle dvadeset godina smatram da je to nešto najlepše što je mogao da napravi. Bio je to pun pogodak – ocenio je predsednik Skupštine grada Jagodine dr Miodrag Jarkin.

Zamenica gradonačelnice Jagodine Snežana Bošković rekla je da je grad Jagodina, kao i svih prethodnih godina, bio pokrovitelj takmičenja i da je „jedinstven grad u Srbiji koji se bavi organizacijom ovakvog takmičenja”.

-Naš grad je jedinstven po sportskim sadržajima koje nudi kako u letnjim, tako i u zimskim mesecima. Psihofizički razvoj dece važan je za svako društvo. Ovom prilikom, želim da se zahvalim učiteljima i profesorima fizičkog vaspitanja koji su pripremali decu, vežbali sa njima i došli da ih podrže i navijaju – dodala je Bošković.

Cena neograničenog boravka na ledu, u koju je uključeno i iznajmljivanje opreme, staje samo 100 dinara, kao i kada je klizalište otvoreno.