ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

ŽABARI– U sredu, 12. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U periodu od 8 do 14 sati, struju neće imati deo naselja Simićevo kod Žabara – trafo-oblast „Simićevo 2“, a na području grada Požarevca od 8.30 do 13 deo Brežana prema Batovcu. U opštini Petrovac na Mlavi, u periodu od 10 do 12 sati, sa mreže će biti isključeno šest trafo-oblasti u naselju Stamnica: Gornji Debeljak, Grošić, Gornji i Donji Radulovac, Stamnica Zavod i Stamnica selo. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.