BESPLATAN PREVOZ PUTNIKA: Od sutra novi red vožnje vanrednih polazaka od centra Novog Sada do Železničke stanice Petrovaradin

NOVI red vožnje na vanrednim autobuskim polascima od centra grada do Železničke stanice Petrovaradin, u skladu sa dopisom „Srbijavoza“, stupa na snagu u petak, 7. februara.

s.b.

Kao ispomoć redovnim autobuskim linijama 3, 9, 60, 61, 62 i 63, do daljeg su uvedeni vanredni, direktni polasci autobusa sa autobuskog stajališta Petrovaradin - Železnička stanica u Preradovićevoj ulici (oba smera).

Autobusi iz Petrovaradina do centra saobraćaju do stajališta kod Srpskognarodnog pozorišta, a iz centra do Petrovaradina, sa polaznog stajališta linije 12 u Šafarikovoj ulici.

Duž cele trase vanredni polasci u oba smera saobraćaju direktno, ne koristeći ostala stajališta. Shodno ugovoru sa „Srbijavozom“, na toj relaciji prevoz je besplatan.