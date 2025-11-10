NADAL GRMI! Pogledajte fudbal, a tenis bruka i sramota

NEZADOVOLjATVO u tenisu je glavna tema u belom sportu poslednjih godina.

Foto: Profimedia

Igrači su puni zamerki, naročito na ATP, a sada se oglasio i Toni Nadal, trener koji je sa Rafaelom Nadalom osvojio 14 Grend slem titula i gotovo sve što se u tenisu može osvojiti – osim Završnog turnira – ponovo je pokrenuo temu promene podloge.

Prema njegovom mišljenju, nije ispravno što se ovaj turnir decenijama održava na istoj, bržoj podlozi.

Toni Nadal smatra da bi format sezone i završnog turnira morao da se modernizuje, ali da se to ne događa jer vodeći teniseri sveta nemaju interes da menjaju poredak stvari.

Govoreći o razlogu zbog kog Rafa nikada nije osvojio ATP finale, bio je vrlo jasan.

"Pa, pre svega, razlog zbog kog Rafa nikada nije osvojio Završni turnir je taj što se finale nikada nije igralo na šljaci... Osim servisa, Rafael je uvek dobro igrao na svim podlogama, ali je gotovo uvek završavao sezonu fizički iscrpljen", rekao je Toni Nadal.

Onda je povukao paralelu sa fudbalom i objasnio zašto veruje da tenis više od decenije stoji u mestu:

"Uzmite fudbal, na primer. Posle Svetskog prvenstva 1990. u Italiji uvedena su tri nova pravila. To je dovelo do velike evolucije. Ali u tenisu se ništa ne menja, jer trenere zanima samo ono što odgovara najboljim igračima. A oni žele da sve ostane isto: 'Ne, ne, ako sve ostane ovako, ja sam broj jedan, broj dva, ništa ne menjamo...'", dodao je iskusni Španac.

Toni Nadal već godinama zastupa stav da bi se sezona morala završavati na različitim podlogama, kako bi se pružila jednaka šansa svim tipovima igrača, a ne da Završni turnir bude turnir koji prirodno favorizuje najbrže i najagresivnije stilove.