EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 09:50

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОЛИГАШКИ ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

Foto: Profimedia

Evroligaški tiket

18.00 Šejk Milton +7,5 (1,99)

18.00 Loni Voker +15,5 (1,90)

19.30 Majk Džejms +17,5 (1,90)

Kvota: 7,18

