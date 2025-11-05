KAKAV OBRT! Novak Đoković demantovao ekskluzivnu vest

Novak Đoković (38) zvanično je izborio plasman na Završni masters u Torinu, ali još uvek nije doneo odluku da li će se tamo i pojaviti.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Ipak, vest da će sigurno nastupiti odjeknula je u svetskim medijima — nakon što je predsednik Teniskog saveza Italije, Anđelo Binagi (65), izjavio da je Đokovićev dolazak izvestan.

Međutim, ubrzo se ispostavilo da Binagi tu informaciju nije dobio od samog Novaka, niti iz njegovog tima. Upitan u Atini da prokomentariše te navode, srpski as je reagovao iznenađeno i odlučno:

- Ne znam odakle mu ta informacija. Nije došla od mene, niti od mog tima. Odluku ću doneti na kraju turnira u Atini“ — izjavio je Novak.

Najbolji teniser sveta i rekorder sa sedam osvojenih titula na završnom turniru sezone pažljivo razmatra raspored, jer se Završni masters u Torinu igra od 9. do 16. novembra, odmah posle turnira u Atini (2–8. novembar). Ukoliko bi Đoković stigao do samog kraja u Grčkoj, imao bi minimalno vreme za oporavak, što mu otežava planiranje.

Pored gustog kalendara, dodatni razlog za oprez su i zdravstvene tegobe koje ga muče poslednjih dana. Nakon pobede nad Alehandrom Tabilom, Đoković je priznao da se tokom meča borio sa problemima.

- Uspeo sam da pobedim Tabila i da preskočim prvu prepreku. Prelomni momenat bio je na startu drugog seta. Mnogo sam se mučio tada, pokušavao sam da zadržim svoj servis i da čekam šansu. Napravio sam brejk i potom došao do pobede“ — rekao je Novak, aludirajući na probleme sa disanjem tokom duela.

Za sada, konačna odluka o nastupu u Torinu biće poznata tek nakon završetka turnira u Atini.

